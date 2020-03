El govern de Sant Joan anuncia mesures socials i econòmiques

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha adoptat mesures per atenuar l'impacte de la crisi del coronavirus.

Entre aquestes, la creació d'una borsa de personal voluntari per a les persones que necessitin que els facin la compra. S'ha suspès el cobrament de les quotes de l'escola bressol municipal, l'escola de música i l'escola d'adults.

El govern s'ha coordinat amb el Consell Comarcal del Bages per poder dur a terme l'entrega de les targetes moneder per als infants en risc que tenen beca menjador. El banc d'aliments, a través de la Creu Roja, manté el funcionament habitual. S'ha creat un grup de persones voluntàries per donar suport a persones vulnerables en el marc de l'emergència sanitària actual. Així com un grup de dones voluntàries estan cosint mascaretes i bates per als diferents serveis municipals que ho requereixin.

L'Ajuntament de Sant Joan afirma que roman en espera que la Diputació comuniqui la modificació del calendari fiscal d'enguany per la situació d'excepcionalitat.