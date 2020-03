Els hospitals de Barcelona es preparen per al pic del virus i habiliten més llits

Els hospitals catalans han començat a habilitar nous espais amb llits, han derivat a clíniques privades alguns pacients i a hotels els més lleus per preparar-se davant l'arribada en els propers dies d'una allau de casos greus de coronavirus, epidèmia que a Catalunya ja ha infectat més de 5.000 persones i ha causat 200 morts.

Els primers quinze pacients que estaven aïllats amb símptomes lleus a l'Hospital Vall d'Hebron van ser traslladats ahir a un cèntric hotel de la Gran Via de Barcelona que disposa de més de 200 llits.

Segons va explicar la consellera de Salut, Alba Vergés, es tracta de persones que estan malaltes de Covid-19 però no poden fer un aïllament adequat als seus domicilis perquè, o bé no disposen d'un habitatge adequat o hi viuen persones vulnerables.