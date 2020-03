Igualada demana a la Generalitat un pla de contingència per a les residències d'avis de la Conca

L'Ajuntament d'Igualada i els dels altres tres municipis de l'Anoia confinats han demanat a la Generalitat establir un pla de contingència a través de la conselleria de Salut i la de Treball Social per a les residències del territori. Igualada té 4 residències i un total de 480 usuaris i usuàries que són persones d'alta vulnerabilitat. És per això que els ajuntaments de la Conca d'Òdena «demanem recursos i personal que ens permetin garantir inequívocament que les nostres residències tenen el suport necessari per afrontar una possible emergència», va afirmar ahir l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en la compareixença d'ahir al migdia.

En aquest sentit, Jordi Ferrer, gerent del Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI), va explicar la situació i les mesures adoptades a les residències i els pisos tutelats. Segons Ferrer, els dies 12 i 13 de març es va procedir a tancar l'hospital de dia i els tres centres de dia i es va enviar als usuaris als seus domicilis. De 1.060 usuaris es fa seguiment i atenció domiciliària a aquells per a qui és estrictament imprescindible, que en són 76. A més, es presta servei d'atenció domiciliària a 3 persones que anaven a l'hospital de dia o al centre de dia. Alhora es continua prestant suport telefònic a la resta d'usuaris de SAD i es fan trucades de seguiment als usuaris del centre i l'hospital de dia.

Per altra banda, els treballadors d'atenció directa i indirecta segueixen els protocols i les mesures de prevenció i han estat formats en la utilització dels equips de protecció EPI.

També s'ha reforçat la neteja de tota la roba i s'han fet les autoritzacions pertinents per assegurar que el personal pugui donar el servei necessari als diferents punts de la comarca. A la residència es van suspendre totes les activitats amb persones externes, i Ferrer demana als familiars dels usuaris que s'abstinguin de visitar. Es manté un canal telefònic i una aplicació mòbil a través dels quals s'informa periòdicament a les famílies sobre l'estat dels familiars.