L'Ajuntament disposa de 20 voluntaris per a persones que necessitin suport

L'Ajuntament té un equip de 20 voluntaris preparats per ajudar persones grans, amb dificultats de mobilitat o en situació de risc real per la malaltia del coronavirus. A totes els demana que no surtin de casa i que en el cas que no disposin de cap familiar, veí o conegut que els pugui portar la compra més essencial (aliments i medicaments), truquin als equipaments de Serveis Socials o bé al telèfon d'informació municipal.

Serveis Socials valorarà individualment cada situació i considerà si les necessitats poden ser cobertes pel Col·lectiu Comunitari de Suport i, si és així, es derivarà en aquest col·lectiu. Demana a qui pugui conèixer casos de persones soles en situació de vulnerabilitat que es posi en contacte amb aquests telèfons.

Per fer l'equip de voluntaris, l'Ajuntament ha contactat amb diverses entitats que s'havien ofert per fer aquest tipus de suport i a hores d'ara ja té una vintena de persones preparades que, coordinades pels Serveis Socials, faran les compres imprescindibles i pactaran la manera de lliurament en un context de no-contacte pactat (al replà, finestres...).

Les persones que formen part del Col·lectiu Comunitari de Suport aniran equipades amb els equips de protecció necessaris i identificades amb un paper de l'Ajuntament de Manresa conforme que estan fent una tasca i formen part del Col·lectiu de Suport Comunitari. S'ha elaborat un protocol per fer un seguiment de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i també de les que formen part del Col·lectiu.

Ara com ara l'Ajuntament no vol incrementar el nombre de voluntaris fins que no pugui assegurar-ne la protecció amb el material necessari, però si sorgissin moltes demandes no descarta fer una crida ciutadana a les xarxes.

Seguint les directrius del departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les iniciatives solidàries sorgides de la mobilització ciutadana per la crisi actual, s'intentarà vincular que les persones siguin del mateix barri per evitar grans desplaçaments.