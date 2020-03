L'ús de la deixalleria va caure en picat just abans de tancar

? Les 16 deixalleries que hi ha al Bages va deixar de funcionar dimarts passat (dilluns només va obrir la de Manresa, que és la de guàrdia), però el seu ús ja s'havia vist molt reduït tant el dissabte com especialment el diumenge «perquè molta gent ja va respectar el confinament», explica Ricard Jorba, del Consorci. Si en un dissabte normal les deixalleries de la comarca tenen unes 750 entrades, el dissabte 14 de març van caure a la meitat (n'hi va haver 380), mentre que l'endemà hi va haver unes 200 entrades respecte de les 600 d'un diumenge normal. La de Manresa, el dissabte dia 14 en va tenir un centenar respecte de les 160 habituals, i l'endemà, 18, quan en té més de 80.