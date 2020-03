Mor als 74 anys Josep Renalias, antic professor de Paidos i del FEDAC

El conegut professor manresà Josep Renalias va morir divendres a l'edat de 74 anys. Havia exercit la seva tasca com a docent a l'Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages i el FEDAC de Manresa, i actualment estava jubilat. Amics i coneguts confirmaven aquest diari que tenia una salut delicada i estava pendent d'una intervenció.

Va morir a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on estava ingressat per complicacions de l'estat de salut. Al marge de la seva activitat com a docent, Renalias també va destacar per la seva implicació a iniciatives cultural de la ciutat. Tot i que estava jubilat, el seu caràcter afable i la seva activitat ha fet que els antics companys de les escoles, amb els quals encara mantenia una bona relació, el recordin i lamentin la pèrdua.

Químic de formació, era professor de física i química a l'Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages i del FEDAC, centre on va ser cap d'estudis. «No en va ser fundador de l'Escola Paidos, però sí que hi va estar des dels inicis. Era una persona molt afable i positiva. Tothom l'estimava», explica el director del centre educatiu de Sant Fruitós, Jordi Costa. Precisament en aquest centre, Renalias havia impulsat una cooperativa d'alumnes, plataforma que va ser per iniciar tot de propostes culturals entre els estudiants.

Estava implicat en iniciatives culturals i associacions de la ciutat, i en aquest sentit era un membre actiu de la Penya Blaugrana i també estava vinculat a l'Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages, de fet era molt aficionat a guardar tot tipus de xapes de cava. De fet, els qui el coneixien afirmen que la seva curiositat per tot el que l'envoltava, l'havia portat a fer tot tipus de col·leccions. «També era un amant de la gastronomia i estava molt interessat en Berga i les activitats que s'hi feien a la capital berguedana», explica Rodolf Clotet, professor de FEDAC, que era amic i, al ser berguedà, parlaven tot sovint sobre Berga.

«Tot i ser un home de ciències, jo el considera un humanista pel seu interès en molts altres camps i les seves ganes de participar en molts projectes. Va ser l'impulsor dels Jocs Florals a l'escola, i com que era un enamorat de Manresa i el Bages, portava els treballs de síntesi perquè els alumnes coneguessin millor la ciutat i la comarca», explica la directora de FEDAC Manresa, Alba Pérez.

«Era una persona eclèctica i costa de resumir el seu tarannà en quatre paraules», remarcava, i explicava Pérez. El seu interès per les qüestions culturals i les ganes de fer ciutat el van portar a mantenir lligams amb el teixit associatiu de la ciutat.