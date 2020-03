Els negocis de menjar preparat veuen reduïda la venda més d'un 50%

Els diumenges moltes famílies tenen el costum d'anar a buscar el dinar a establiments de menjar preparat o rostisseries per evitar perdre temps d'un dels seus dies de descans a la cuina. Tot i això, el confinament provocat pel coronavirus ha trastocat les rutines de la població, fet que ha comportat una reducció en les vendes d'aquests establiments superiors al 50% i, en algunes , de fins al 90% respecte a les d'un cap de setmana normal.

«En un cap de setmana normal podem fer tres cops més vendes del que estem fent aquest cap de setmana», explica Ramon Espuga, propietari del Bona Teca al carrer Sant Maurici de Manresa. Espuga explica que el confinament l'ha ajudat a adonar-se que els negocis com el seu «hem de donar aquest servei perquè la gent tingui menjar a casa». Des que es va iniciar el confinament, el Bona Teca ha atès, en gran part, clients habituals, però un sector que agraeix molt que aquests establiments estiguin oberts és el de cossos de seguretat. Espuga assegura que ha notat que agents de la Policia Local o dels Mossos d'Esquadra aprofiten per comprar els seus àpats en aquests establiments.

Espuga apunta que també han començat a oferir menjar a domicili per fer arribar el producte a les persones que no puguin acudir al local per recollir-lo. « És el primer cap de setmana que portem menjar a domicili a gent que ens ho demana. Fins ara ho fèiem a través d'Uber però ara ho fem nosaltres mateixos per donar aquest servei als nostres clients. Tot i això, fins ara només han demanat aquest serveu quatre o cinc persones.

«Ens hem plantejat mil coses. Primer vam pensar en tancar perquè tothom estigués confinat a casa, però també creiem que hem de donar el servei i ser conscients que tenim set persones que depenen del nostre negoci», assenyala Espuga, i afegeix que malgrat la caiguda d'ingressos, «volem intentar no haver d'aplicar un ERTO i aguantar el que es pugui perquè la cosa no va bé. De moment continuem tenint tots els treballadors».

Bona Teca ha vist com les seves vendes han baixat més d'un 50%, però altres negocis més petits s'estan veient encara més afectats pel confinament. És el cas de Liliana Cirmaciu, propietària d'Els Sabors al carrer Barcelona, on treballa els caps de setmana amb el seu marit. «Estic treballant gratis. De caixa no n'estem fent gairebé gens, només obrim per a la gent gran, unes deu o quinze persones que venen al dia», explica Cirmaciu, que avisa que amb aquests ingressos només podran seguir oberts un mes o dos com a màxim, però que si finalment aquesta situació es continua allargant haurà de tancar.

Una situació semblant viu Sara Echevarría, de Ca la Sara, un jove local de menjar preparat a l'avinguda dels Dolors. «No val la pena seguir oberts, només han vingut tres persones a comprar. No sé com es podrà pagar la llum, ni el lloguer, no en tinc ni idea», lamenta Echevarría, que també explica que ja han hagut d'acomiadar dues treballadores a causa de la baixada de vendes.

Good Chicken, la rostisseria situada al carrer Bruc, també ha vist reduïts els seus ingressos un 75%. «Estem fent més de psicòlegs que no pas dedicar-nos a vendre menjar. La gent està molt sola, molt trista i hi ha gent que ho està passant molt malament», explica Susana Garcia. El local també ha decidit fer alguns canvis, com una reducció de l'horari per disminuir despeses durant el confinament. Tot i això, destaca la importància de tenir una bona relació amb els clients durant aquest temps: «Els cuidem més del normal. Ahir mateix ens va venir un senyor gran que té la seva senyora molt malalta i ens va dir que no trobava mascaretes enlloc, nosaltres n'hi vam donar i avui ha vingut a comprar amb la mascareta posada i era com si veiés el meu fill vestit de comunió. M'ha fet molta il·lusió».

Altres establiments com Pollastres La Font de la Font dels Capellans o el Celler de Cal Quim de Santpedor, que els caps de setmana també ven pollastres, asseguren que estan en una situació delicada. El primer no sap si val la pensa seguir oberts després de veure els seus ingressos reduïts un 90% i el segon assegura que no sap si podrà fer front als pagaments si la situació s'allarga molt.



Els clients fidels no fallen

Tot i que molta gent es queda a casa, algunes persones decideixen comprar el menjar en aquests establiments per mantenir una rutina, i és que la majoria de clients del cap de setmana han estat persones que abans del confinament solien comprar en aquest tipus d'establiments i rostisseries.

«Tota la setmana que hem menjat més o menys el mateix i tenim el costum de venir els diumenges a buscar el dinar aquí. És més que res mantenir una mica el nostre costum vida i intentar que la situació no ens afecti gaire durant la setmana», explica Òscar Sòria, client habitual del Bona Teca.

Toni Salazar també és client habitual del Good Chicken però ahir va acudir a la rostisseria per comprar pollastre per als seus pares. «Els meus pares són grans i una mica dependents, el meu pare té Parkinson a les cames i bronquitis crònica llavors estan molt limitats a l'hora de sortir», explica Salazar després de comprar el pollastre.

Tot i això, el confinament ha fet que clients poc habituals també comprin en aquests locals. És el cas de Gerard Lara, un treballador de l'Hospital Sant Joan de Déu. «Ara ha acabat el meu torn i passant per aquí he vist que estava obert i he decidit comprar quatre coses», explica Lara, que agraeix que aquests establiments continuïn oberts malgrat les complicacions.