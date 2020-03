«No hi ha ganes de celebrar res»

Com combinen una situació de preocupació extrema amb un negoci basat en la dolçor i en la celebració dels bons moments? Malament. No hi ha cap altra resposta i és la que van donar, ahir, les cinc pastisseries de Manresa amb les quals va parlar aquest diari. N'hi ha dues més, K.K.O, al carrer Nou de Santa Clara, i la pastisseria Perarnau, al carrer de Carrió, que directament han decidit tancar.

A La Llaminadura, a la carretera de Santpedor, Lluís Cuscullola, explicava que «estem fent la producció mínima» i que les vendes els han baixat fins a un 95%. Lamentava la contradicció de tenir-ho obert per decisió del govern «si no corre ningú pel carrer».

Aquest cap de setmana, apuntava Gemma Cucurella, de la pastisseria Cal Cucurella, al carrer de Viladordis, hi ha hagut menys gent que entre setmana. Com bona part de negocis del ram, ha reduït l'horari. «Es venen quatre croissants i algun pastís petitó. D'un màxim de cinc persones. No hi ha celebracions ni res». En el seu cas, que fan pa, comprèn que tenir-ho obert és un servei al barri, sobretot a la gent gran, per no haver-se de desplaçar lluny.

Salvi Pérez, d'El Cigne, al car-rer de Barcelona, parlava de «pèrdues impressionants». Ells també han reduït l'horari. Quant a les perspectives de cara a Setmana Santa, explicava que les figures de xocolata ja les tenien fetes –ahir les lluïen a l'aparador– però que els pastissos els faran a demanda.



L'opció de la venda en línia

La pastisseria Sobrevias té negoci al carrer de Pompeu Fabra i al de Sant Cristòfol. El seu responsable, Salvador Sobrevias, comentava que «no ve gent. És normal, si no poden sortir de casa ni reunir-se a casa dels altres». En el seu cas, les vendes es limitaven a algun croissant i pastisset. També han reduït horaris i la meitat de les dependentes fan vacances. Pel que fa a la Setmana Santa, havia posat les figures de xocolata a l'aparador i vaticinava que si es fan mones «seran més petites» i que la producció dependrà de la demanda.

Cuscullola, de La Llaminadura, explicava que el Gremi de Pastissers havia parlat de fer la venda en línia però es queixava que és un canvi per al qual no tothom està preparat. A El Cigne, Pérez deia que ells ja fan sovint vendes on-line i que és una opció a considerar en la situació excepcional actual.

A la pastisseria Christian del carrer de Granollers, Joan Martínez constatava que, tal com van les coses, la situació aviat serà insostenible.«Ho tenim obert però si no ens donen cap ajuda haurem de tancar. Estem venent quatre bar-res de pa i croissants però cap pastís. No hi ha ganes de celebrar res». Situava la caiguda de les vendes en un 70%. Com bona part dels pastissers, de cara a Setmana Santa tenen feta la compra del material. «Hem fet la part de xocolata i ara quedava la del biscuit però farem sobre la marxa». Explicava que el gremi havia proposat fer una segona Pasqua més endavant per compensar pèrdues però al seu entendre no té gaire sentit.



«És surrealista»

Tots els responsables dels negocis amb qui va parlar aquest diari van assegurar que la clientela que hi va respecta molt les normes de distància i que, en canvi, no tothom porta màscara. Pérez, d'El Cigne, remarcava que «la gent està molt conscienciada. Guarden la distància». Quant a l'ambient, el descrivia com «molt fred. És surrealista». Sobrevias deia que «la majoria van amb guants i màscara. La gent no parla. Abans tothom explicava històries. Sembla una pel·lícula». En la mateixa línia, Martínez, de la pastisseria Christian, deia que «hi ha gent de tot, que porta màscara i que no en porta», però que el que és comú és que «no s'acosten al taulell». Cucurella hi coincidia. «La gent guarda la distància. Nosaltres hem posat bastants rètols a la porta» amb recomanacions.