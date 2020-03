Els positius s'acosten als 6.000 a Catalunya i a Manresa hi ha la setena mort

Amb informació del departament de Salut, ahir els positius van augmentar en 1.221 persones a Catalunya, fregant les 6.000 en total en comparació de dissabte. Les morts van augmentar en 54 persones. Pel que fa a Manresa, a l'Hospital Sant Joan de Déu es va afegir una víctima més a les sis que ja hi havia dissabte. L'Estat acumulava més de 1.700 morts i s'acostava als 29.000 casos de Covid-19, segons dades del ministeri de Sanitat. En total, havien perdut la vida 1.720 persones, 394 més que el dia abans. En dos dies suposava un increment del 70% de les defuncions per la malaltia.

A banda de la setena mort per la malaltia, les dades aportades per l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa van situar en 77 les persones ingressades amb la malaltia confirmada. Són 26 més que dissabte, que n'hi havia 51. La resta de persones ingressades pendents de la prova havien passat de la seixantena a la quarantena. No es van facilitar dades dels professionals confinats a casa pendents de la prova, que dissabte eren 124. D'aquests, abans d'ahir ja es va saber que 15 havien donat positiu.

A Catalunya, el departament de Salut va informar que s'havien confirmat 1.221 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2, que elevaven la xifra total a 5.925 casos. Pel que fa a les defuncions, se'n duien acumulades 245, 54 de les quals en el darrer dia. Del nombre total d'afectats pel coronavirus, 551 persones estaven greus.

Des de l'inici de l'epidèmia de coronavirus, s'havien comptabilitzat fins ahir 728 altes hospitalàries de persones diagnosticades.



32 morts acumulats a Igualada

Pel que fa al brot a Igualada, Salut va confirmar un total acumulat de 228 positius de coronavirus SARS-CoV-2 d'ençà que es va declarar. Sis persones estan greus i 32 ja han mort amb la Covid-19

En total, a data d'ahir hi havia 28.572 contagiats a Espanya, amb 3.646 casos positius més respecte a dia abans. Es tracta d'un increment del 14%, inferior al de dissabte, que va ser del 24%. Hi havia 1.785 pacients ingressats a l'UCI, 173 més que dissabte. A la Comunitat de Madrid es van registrar 9.702 casos, amb 1.021 morts.

A l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell van haver de lamentar dues morts més. En total, hi havia 108 infectats per coronavirus, 52 dels quals personal sanitari i 56 pacients ingressats amb positiu (17 dels quals de Martorell, inclòs el personal sanitari). A banda, hi havia 4 positius més ingressats al l'Hospital del Sagrat Cor i els 13 veïns de Martorell confinats a casa seva després d'haver donat positiu. En total, 125 persones infectades de coronavirus, 32 de les quals de Martorell.

L'Hospital Sant Bernabé de Berga va confirmar les dues morts pel coronavirus que aquest diari ja va avançar ahir. Una es va produir divendres passat i l'altra dissabte. Va informar, també, que a data d'ahir es continuava amb nou pacients i un professional ingressats que havien donat positiu a la prova de la Covid-19, i que hi havia 11 professionals, també positius, que estan en règim d'aïllament i seguiment domiciliari.



Crida de personal a Sant Andreu

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa aquest diumenge es mantenia la xifra de dissabte, amb tres persones ingressades en estat greu que presentaven algun símptoma de la malaltia (febre) ue s'havia decidit aïllar preventivament. D'altra banda, els treballadors de la fundació Sant Andreu Salut que podrien tenir el virus i que es mantenen a casa de manera preventiva havien passat de 12 a 16 en només 24 hores.

Justament ahir, davant la més que possible manca de professionals gerocultors, auxiliars d'infermeria i/o infermers causada per l'actual crisi sanitària, la fundació Sant Andreu Salut va fer una crida per ampliar el seu equip, tant de l'Hospital de Sant Andreu, com de les residències Sant Andreu de Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Sant Sadurní de Callús. Les persones interessades s'hi poden posar en contacte al link https://santandreusalut.cat/contacte/