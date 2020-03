Els professionals denuncien la falta de material

? Els dentistes lamenten l'escassetat de material de protecció de què disposen i les dificultats per trobar-ne, sobretot pel que fa a mascaretes FFP2, que són les més indicades per a la protecció del coronavirus tenint en compte que porten una vàlvula que fa de filtre, i es poden utilitzar durant tot un dia, mentre que les quirúrgiques que es fan servir habitualment s'han de canviar després de cada pacient.

La Clínica Dental Solsona obre dues hores al dia per atendre trucades i orientar els pacients, tenint en compte que «no tenim el subministrament suficient i només podem fer el més imprescindible». En aquesta clínica disposen d'un mínim de mascaretes FFP2, les justes per al personal auxiliar i el doctor, però temen que es quedin sense aviat «i no hi ha cap lloc on en puguis comprar», apunten fonts de la clínica.

«Tenim moltes dificultats per trobar mascaretes FFP2», lamenta Marta Escribano, de Solucions Dentals Berga, i assegura que «si en trobes són molt més cares».