Alcaldes de JxCat fan una campanya per posar-se «a disposició» de Quim Torra

Alcaldes de JxCat han impulsat una campanya a les xarxes socials per traslladar el seu «suport» al president Quim Torra i animar el conjunt d'alcaldes catalans a posar-se «a disposició» d'ell i del Govern, en favor d'un «confinament total» davant del coronavirus. Els adherits a la campanya difonen un missatge a Twitter, en el qual, dirigint-se a Torra, afirmen: «Us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la de la Generalitat per aplicar mesures contra la Covid-19. I animo la resta d'alcaldes i alcaldesses del país a fer el mateix». Entre els adherits a la campanya es troben, per exemple, el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, i el president de l'Associació de Municipis de Catalunya (ACM) i alcalde de Deltebre, Lluís Soler.