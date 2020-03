Alex Salmond, absolt de l'acusació de delictes sexuals

Un jurat va absoldre ahir l'exministre principal d'Escòcia Alex Salmond dels presumptes abusos sexuals denunciats per nou dones, al final d'un judici en el qual l'antic líder del Partit Nacional Escocès (SNP) ha defensat la seva innocència.

Salmond va arribar a ser detingut per les cascada d'acusacions en contra seva, encara que va quedar en llibertat sota fiança a l'espera de judici. La Fiscalia ja havia retirat el càrrec per la presumpta agressió a una dona i el jurat l'ha absolt ara de 12 càrrecs --entre ells un d'intent de violació--, mentre que per a una de les acusacions no ha aconseguit aconseguir un veredicte.

L'exdirigent escocès havia assegurat que les denúncies eren «mentides deliberades amb finalitats polítiques» o, com a mínim, «exageracions». «Mai he intentat tenir relacions sexuals no consentides», va al·legar Salmond, que ha respost per fets que suposadament van tenir lloc durant la seva etapa al capdavant del Govern escocès (2007-2014).

A la sortida del tribunal, va avançar que «els fets i les proves veuran la llum algun dia» i va assegurar que, després del veredicte, la seva confiança en el sistema judicial escocès surt «reforçada», segons recollia la radiotelevisió pública britànica.

Salmond també va aprofitat les seves primeres paraules després de l'absolució per a exhortar la gent a quedar-se a casa per a combatre l'expansió del coronavirus. «Per gran que fos el malson que he passat en els últims dos anys, no és res si es compara amb la situació que estem vivint», va assenyalar.