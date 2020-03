Berga imposa 26 denúncies en sis dies a veïns que estaven al carrer sense motiu justificat

Els agents de la Policia Local de Berga han imposat un total de 26 denúncies des del dijous passat, 19 de març, fins ahir a persones per «circular per les vies d'ús públic fora dels supòsits i motius previstos en el Reial decret 463/2020, de 14 de març». Els agents han multat tres persones per consumir drogues en un banc plegades, dues persones per passejar un gos lluny del seu domicili, i a altres persones per estar asseguts en un banc fumant i bevent cervesa, entre altres casos, segons fonts del cos.

D'altra banda, els cossos i les forces de seguretat han interposat més de 60.000 denuncies i s'ha detingut gairebé 600 persones arreu de l'Estat espanyol per incomplir les mesures de confinament decretades per aturar l'expansió del coronavirus, segons va explicar ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministre va defensar que aquestes mesures són «dràstiques i importants» i va reclamar «lleialtat institucional» als presidents autonòmics que reclamen els confinaments dels seus territoris, com el president Quim Torra. «En comptes de dir que s'adoptin quan saben que no són eficaces perquè depenen del Govern central, el que s'ha de fer és treballar cada minut pensant en la societat», els va recriminar.

A Catalunya, fins diumenge a la tarda s'havien aixecat 3.194 denúncies per incomplir el confinament i posar en risc altres persones.