Les cadenes de supermercats restringeixen les vendes per Internet arran de l'alta demanda

Les cadenes de supermercats han restringit aquests dies la venda per Internet coincidint amb l'emergència sanitària del coronavirus i l'alt nombre de comandes rebudes a través d'aquest canal. És el cas per exemple de Mercadona, que ha reduït molt l'entrega a domicilis i només ho fa una cinquantena de codis postals de Barcelona i de localitats poperes al magatzem de la Zona Franca, i de Bon Preu, que no accepta més encàrrecs fins que no hagi entregat els que encara té pendents de fa dies. Caprabo, en canvi, manté obert el servei i lliura les comandes entre 3 i 6 dies posteriors a la compra mentre que Condis ha reprès l'activitat després d'haver-la interromput per donar sortida a l'alta demanda.

Una de les principals cadenes distribuïdores, Mercadona, ha restringit molt l'entrega a domicili de les compres fetes per Internet després d'omplir tots els trams horaris i limitar aquest servei a més d'una cinquantena de codis postals de Barcelona i poblacions properes a la Zona Franca, on la companyia té el magatzem des d'on distribueix exclusivament les compres en línia.

Normalment, la cadena utilitza dues vies per servir els aliments als clients que compren a través de la xarxa. Per una banda, aquest magatzem que va posar en marxa el passat 11 de juny a la Zona Franca, com el que té a València des del 2018, i que nodreix exclusivament algunes zones de Barcelona i el seu àmbit metropolità i que és el que es manté. Per l'altra, en la resta de territoris, els aliments surten de supermercats més pròxims i és la via que per ara ha quedat aturada perquè amb nova situació creada per la crisi del coronavirus no es podia donar un bon servei al client, segons han explicat a l'ACN fonts de la cadena.

D'altra banda, després de les imatges en què es van poder veure aglomeracions als supermercats, hores abans de l'entrada en vigor del decret d'alarma, Mercadona va posar en marxa l'etiqueta #Aixònohadeparar per reconèixer la tasca del sector primari i dels altres que continuen treballant i garantir que "l'economia segueix", malgrat tot, acompanyada d'un vídeo on hi apareixen alguns dels proveïdors de la cadena.

Bon Preu suspèn les vendes en línia fins que no hagi entregat les comandes pendents

Bon Preu de moment ha suspès les vendes al seu canal 'on line' per donar servei a les comandes realitzades anteriorment, segons mostra una missatge a la seva pàgina. Fonts de l'empresa valoren aquesta crisi com una oportunitat perquè més clients han descobert la compra mitjançant aquest canal i fins que no s'ha suspès l'augment ha estat "espectacular". La companyia eludeix, però, concretar en quin percentatge ho ha fet per polítiques d'empresa. Quant els productes que demanda el client per Internet, destaquen els productes secs, d'higiene i de neteja.

Els encarregats d'entregar les compres de Bon Preu adopten les mesures de salut i seguretat, que s'actualitzen a diari, segons l'empresa. A diferència de Mercadona, en aquests moments Bon Preu centra les entregues al Vallès Oriental, Occidental, Osona i al Gironès.

Caprabo triga entre 3 i 6 dies a entregar la compra

Pel que fa Caprabo, fonts de la cadena admeten que coincidint amb la nova situació, l'increment de les vendes en línia "és molt important" i s'han reforçat els torns per donar resposta a totes les demandes. A més, ara les comandes es preparen des dels supermercats per donar suport al canal online, com s'havia fet anteriorment abans de l'entrada en funcionament d'una plataforma que prepara aquest tipus de servei.

Fonts de la cadena han detallat a l'ACN que els terminis d'entrega oscil·len entre els 3 i 6 dies, depenent la zona de repartiment. Caprabo també presta especial atenció aquests dies al col·lectius més vulnerables com la gent més gran. "Intentem donar resposta a les necessitats dels clients", comenten.

Per últim, Condis informa a través de la seva pàgina web que ja ha reobert el seu servei en línia, tot i que no accepta noves altres perquè prioritza donar als clients ja registrats i als col·lectius de risc i ciutadans d'edat avançada. Així mateix, avisa que tot i la reactivació del servei les franges d'entrega es poden omplir ràpidament.