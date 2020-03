Degoteig constant i desbordats a estones en el primer dia amb un sol CAP a Manresa

Professionals vestits amb bata fins als peus, guants i màscara es van alternar per sortir a atendre les persones que es van acostar al CAP Bages. Des d'ahir és l'únic ambulatori de Manresa que fa atenció presencial. El de la Sagrada Família i el del Barri Antic han tancat, tot i que ahir encara hi havia personal d'administració atenent trucades pel fet que era la primera jornada d'una reestructuració de l'atenció primària a Manresa per la crisi del coronavirus anunciada d'un dia per l'altre. El motiu principal: optimitzar els recursos professionals.

El CAP les Bases tampoc no ha tancat però se centra en l'atenció domiciliària i en el suport a residències, on hi ha una població especialment vulnerable a la Covid-19 que, malgrat que s'està protegint especialment, és molt complicat que es pugui escapar de la pandèmia actual.

La reestructuració ha suposat que professionals de dues empreses diferents (Althaia gestiona el CAP Barri Antic, i les Bases i l'ICS, el CAP Sagrada Família i el Bages) hagin de treballar plegats arran de la situació d'excepcionalitat per la crisi sanitària actual.



A estones, desbordats

Al CAP Bages, on el degoteig de gent va ser constant i durant algunes estones, segons va confessar un dels professionals al peu de porta, van quedar desbordats, van muntar una petita carpa davant la façana perquè plovia. A sota, mirant de mantenir sempre les distàncies, els sanitaris anaven atenent la gent que hi arribava, com un noi que havia anat al seu CAP de referència, el del Barri Antic, i se l'havia trobat tancat. La consigna dels professionals és que, si no és que es tracti d'un tema realment important, la gent se'n torni cap a casa. A aquest noi, que duia punts en una ferida al dit, li van ensenyar com curar-se'l ell mateix. Sí que va entrar un nen amb mal d'orella que anava amb la seva mare, que es va quedar a fora, i un jove amb molt mal d'esquena. Els que entraven, els enviaven directament al lavabo del vestíbul a rentar-se les mans.

En aquest CAP hi ha un circuit diferenciat per a l'atenció de les afeccions respiratòries. A més a més, també s'hi han concentrat les visites de les àrees de pediatria i llevadores. Se seguirà donant servei de treball social.



Receptes i baixes

Altres casos que van atendre els professionals va ser la renovació d'una baixa laboral i la d'una recepta. Justament per als dos hi ha solucions per no haver d'anar a l'ambulatori. En el de la recepta, temporalment, si es va a la farmàcia amb la recepta vella i la targeta sanitària, es pot obtenir. En el cas de les baixes laborals tampoc no cal anar al CAP. Es pot fer per via telefònica o a través de la plataforma La Meva Salut. Si es vol fer telefònicament, cal trucar al 900 053 723, i per Internet hi ha un sistema d'acreditació extraordinària a la xarxa que s'ofereix en el context d'emergència sanitària.



En vigor fins a nou avís

Al CAP Sagrada Família omplien l'entrada diversos cartells amb el mateix missatge: «Davant la situació actual, aquest centre romandrà tancat. Aquesta suspensió estarà en vigor fins a nou avís. Adreceu-vos al CAP Bages. C. de Soler i March, 6. Telèfon: 93 874 84 17». Les portes no estaven tancades i al taulell hi havia professionals de la casa atenent trucades, però a fora no es veia moviment.