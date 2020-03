La fiscalia investiga les morts per coronavirus a les residències de Capellades i Olesa

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, municipis pròxims al focus de coronavirus d'Igualada, el principal de Catalunya.

Segons han confirmat a Efe fonts del ministeri públic aquest dimarts, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha ordenat investigar aquestes dues residències, després que ahir la Fiscalia General de l'Estat decidís obrir diligències per determinar si hi ha avis en males condicions de salubritat o que hagin mort per coronavirus en alguns geriàtrics.

Les residències objecte d'investigació a Catalunya són la Fundació Privada Consorts Guasch de Capellades, on han mort tretze avis en els últims dies a conseqüència del coronavirus, i la Santa Oliva d'Olesa de Montserrat, amb nou víctimes mortals per Covid-19.

La Fiscalia de Catalunya ja va obrir diligències la setmana passada per reforçar el seu control sobre la situació de les residències per a la tercera edat, arran d'una instrucció de la Fiscalia General de l'Estat, i va demanar informació als departaments de Salut i Treball, segons ha avançat aquest dimarts el diari 'El País'.

El ministeri públic ha decidit ara centrar les investigacions en els centres de Capellades i Olesa, després de constatar que són les que acumulen un nombre més elvat de persones grans mortes per coronavirus. Seran les fiscalies de Manresa i Martorell les que, pel partit judicial al qual pertanyen les residències, s'encarregaran de les investigacions dels centres de Capellades i Olesa, respectivament.

Precisament, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va instar ahir la Generalitat a actuar davant de la situació «límit» de la residència Santa Oliva del municipi, gestionada per una fundació privada i on almenys 18 interns han sigut ingressats per coronavirus i 9 han mort.

La Fiscalia General de l'Estat va decidir ahir investigar les condicions de determinades residències de gent gran arran d'informacions periodístiques, corroborades pel Ministeri de Defensa, segons les quals en alguns geriàtrics membres l'Exèrcit i de la Unitat Militar d'Emergències (UME) han detectat condicions d'insalubritat. Va ser la mateixa ministra de Defensa, Margarita Robles, la que va disparar les alarmes a l'afirmar, en una entrevista a Telecinco, que l'Exèrcit ha trobat en algunes de les seves visites a residències «avis, persones grans, absolutament abandonats, quan no morts als llits».