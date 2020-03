Un jurat popular declara culpables els dos acusats del crim de la Urbana

Un jurat popular de l'Audiència de Barcelona ha declarat culpables d'assassinat amb traïdoria els guàrdies urbans de Barcelona Rosa Peral i Albert López per matar al maig del 2017el nòvio d'ella, el també policia del cos Pedro Rodríguez, en el marc d'un triangle amorós.

Per vuit vots a un en el cas de Peral i set a dos en el cas de López, el tribunal popular ha conclòs que els dos examants –que no han assistit al judici per les restriccions del coronavirus després que ella resultés contagiada– són responsables d'haver-se confabulat per matar Rodríguez, a qui van «drogar o medicar» i el cadàver del qual van cremar a l'interior del seu vehicle, que van abandonar en una pista forestal del pantà de Foix el dia després del crim.

En el seu veredicte, el jurat considera provat que els processats «conjuntament, o almenys un d'ells amb l'anuència i col·laboració activa de l'altre», van agredir la víctima «de manera violenta» i «aprofitant-se» que es trobava «enterament despreocupada», triant un moment en què estava «adormida o descansant» per impedir així que pogués exercir «defensa eficaç enfront de l'atac mortal de què va ser objecte».

Després d'aquest dictamen, la fiscal Elena Contreras, en substitució de Félix Martín, ha mantingut la seva petició de 24 anys de presó per a López i 25 per a Peral –hospitalitzada per Covid-19– per l'agreujant de parentiu, alhora que ha sol·licitat el pagament de 885.000 euros a la família de la víctima en concepte de danys morals.

Els condemnats, però, no van poder seguir ahir la sessió per videoconferència a causa de problemes tècnics, contràriament al que havia assegurat al principi el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En el seu parer, el jurat asse-nyala que entre març i abril de 2017 es va produir un «acostament emocional i sentimental entre els condemnats, que havien estat amants, i que va desembocar en la conclusió que Pedro «obstaculitzava la seva relació i situació», per la qual cosa «van començar a traçar un pla per tal de treure-li la vida». Per això, la matinada de l'1 a el 2 de maig del 2017 van decidir «drogar-lo o medicar-lo» per «anul·lar les seves capacitats físiques» i aprofitar-se que «no esperava que la seva parella pogués agredir-lo pel profund enamorament que sentia per ella».

Després de més de cent hores de deliberació, en les que no s'han produït incidències, el jurat ha donat també per provat que, a diferència del sostingut per Peral, els mesos previs al crim seva relació amb el Pedro es caracteritzava per la «gelosia» i el «clima de desconfiança» que sentia la víctima després que l'Albert li hagués confessat que ella li havia estat infidel. Una dada que al mateix temps va generar al processat un «sentiment d'hostilitat i ferm desig de revenja» cap a Rodríguez, el cadàver del qual van acordar cremar amb l'objectiu d'«eliminar el màxim nombre de proves possibles» sobre la causa de la mort, que segueix sent una incògnita.