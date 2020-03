L'empresa local veuria bé el tancament de l'economia però demana empara legal

Les organitzacions empresarials de la Catalunya Central veurien amb bons ulls el confinament total de la població que reclama el Govern de la Generalitat, que implicaria alhora el tancament generalitzat de l'activitat econòmica del país, excepte en els sectors ara mateix essencials. Amb tot, demanen que el Govern central garanteixi amb mesures la supervivència del teixit empresarial per assumir una aturada que en cas contrari podria tenir, diuen, efectes devastadors en el futur immediat de Catalunya.

Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l'Anoia, s'expressa en aquests termes: «Quan el Govern decideixi fer un confinament absolut hi estarem d'acord, sempre que hi hagi un decret al darrere. Les empreses no poden tancar sense un coixí econòmic». «Hi ha empreses amb múscul econòmic que s'ho podrien permetre, però pimes i autònoms, no», diu Domènech, que considera que el tancament «hauria de ser de tot l'Estat, perquè, si no, hi hauria un greuge comparatiu quant a competència».

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, diu que la clausura econòmica és el que defensa el Consell General de Cambres de Catalunya, que diumenge en va publicar un comunicat. Gratacòs insisteix en un punt comú: «La majoria d'empreses ja estan tancant», tot i que, apunta, «als empresaris no ens agrada haver-ho de fer per la penalització que suposa i sabem que la remuntada serà difícil. A més, al comerç minorista, per exemple, no se l'ha deixat escollir». Amb tot, diu Gratacòs, el confinament total, deixant només les activitats essencials, i per un període breu, és necessari per evitar la propagació sagnant del coronavirus». Gratacòs, però, demana «transparència i claredat» en les normes per acompanyar el tancament.

«Ja comptem que no tindrem cap activitat aviat», diu Xavier Per-ramon, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, per a qui només s'hauria de mantenir ara mateix una activitat mínima a les empreses per servir «compromisos adquirits recentment». «El que demana la Generalitat està en consonància amb la necessitat de parar i de no posar en risc ningú», diu Perraman, que insisteix que «els treballadors ja volen aturar l'activitat, i moltes empreses estan prenent mesures en aquesta línia». Falta, diu Perramon, «una indicació clara del Govern central» que creu que al final «s'acabarà convencent del que proposa el Govern de la Generalitat».

Per a Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, «està bé mantenir l'activitat econòmica, és el motor del país, i si l'aturem sense més podríem tenir una greu davallada d'ingressos i es posarien en perill pimes i els seus treballadors». Pintó assegura que des de Pimec «seguirem les estratègies que proposi el Govern, i si finalment demana de parar-ho tot menys els serveis essencials, aquesta mesura hauria d'anar acompanyada de tot tipus d'ajuts per a empreses, treballadors i autònoms, de dotacions perquè puguem subsistir sense posar en perill els llocs de treball».

Àngel Vilarasau, president del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Manresa, també avala el tancament total. «És estrany que dissabte estiguem tots a casa i dilluns s'hagi d'anar a treballar. Tothom està molt intranquil». «Hem de parar, perquè la situació sanitària és molt greu; per molt que ens pesi l'economia, el primer és la salut», diu Vilarasau.

L'única veu un punt discordant és la de Xavier Gual, membre de la junta de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, que també insisteix que «la protecció de les persones és el primer», però alerta que «si fem una aturada general serà un daltabaix, perquè avui tota l'economia està vinculada, i el tancament general pot afectar cadenes de distribució i de producció bàsiques». «Es un dilema molt dur. Crec que s'hauria de mantenir una activitat bàsica, ni que sigui per mantenir recepcions i expedicions urgents. El tancament absolut i total pot ser devastador», conclou.