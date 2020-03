La Patum infantil posa en punt mort el procés per participar a la festa

L'Associació de la Patum Infantil ha anunciat que suspèn el procés obert per participar a la festa d'enguany a causa de la pandèmia del coronavirus. Així ho han informat fonts de l'entitat a través de la seva pàgina web.

La junta de l'Associació de la Patum Infantil «considera oportú vetllar per la seguretat dels més petits, que són l'ànima d'aquesta festa berguedana Patrimoni de la Humanitat». En no poder «oferir un risc de zero contagis, ens veiem obligats a informar-vos que ens acollim al dret d'aturar tot el procés de sorteig, inscripcions, formacions o qualsevol tema relacionat en la participació i gestió de la Patum infantil d'enguany. També queden posposades totes les dates que s'havien aprovat dit i informat amb anterioritat», exposen en un comunicat.

L'entitat havia obert un període d'inscripcions per Internet. El dia 28 de març havien de fer-se les inscripcions presencials, al local dels Castellers. L'entrega de la documentació necessària, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), als participants estava prevista del 30 de març al 4 d'abril. Així mateix, hi havia programat un curset de foc al Cine Catalunya el 18 d'abril i l'assaig general de la residència de les Germanetes el 4 de juny. Tot ha quedat anul·lat.

La Patum infantil està programada el divendres 12 de juny. A hores d'ara encara no s'ha descartat que es pugui fer.

Fonts de l'entitat han explicat que «en l'actualitat estem vivint moments d'incertesa, en què el confinament a casa és tan obligatori com necessari. Ara més que mai, creiem que és important poder continuar mantenint la calma, la serenor i actuar segons els criteris de responsabilitat que ens siguin possibles».

Per la seva banda, ahir, l'Ajuntament de Berga va anunciar que s'amplia el termini per la presentació de treballs per participar al concurs de cartells anunciadors de la festa d'enguany. I també elimina la votació del jurat popular a causa de la pandèmia de la Covid-19, i s0habilitarà un sistema on-line per entregar els treballs telemàticament

El termini per a la presentació de les obres finalitzava el 3 d'abril, però el consistori berguedà ha decidit ampliar-lo fins al 24 d'abril, a les 14 hores. També s'ha habilitat una adreça de correu electrònic ( festes@ajberga.cat) per poder enviar les obres de forma telemàtica per les restriccions de la mobilitat fruit de l'estat d'alarma.

La votació popular de les obres finalistes s'havia de fer del 5 al 19 d'abril. Fonts municipals han indicat que «davant la impossibilitat de poder garantir que la votació es desenvolupi sense cap tipus de restricció de mobilitat i per evitar posar en risc les persones que s'encarreguen de recollir els vots» s'ha anul·lat.