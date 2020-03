La policia ja ha detingut 926 persones i ha posat 102.000 denúncies, 20.000 en un dia, per incomplir el confinament

Els cossos de seguretat ja han detingut 926 persones i han interposat 102.000 denúncies per incomplir el confinament. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaka, ha detallat en roda de premsa que aquest mateix dimarts s'han produït 130 detencions i 20.000 noves denuncies. "Són ciutadans que no s'han posat al cap que tots som corresponsables de lluitar contra el virus", ha dit. En aquest sentit, ha explicat que un jutjat de Santa Cruz de Tenerife ja ha imposat la primera condemna penal per desobediència amb una pena de 4 mesos de presó. "La insolidaritat ja ha tingut una resposta", ha insistit.

D'altra banda, Marlaska ha explicat que s'han comptabilitzat tres pacients que s'han fugat d'hospitals sense l'alta. Dos a Leganés i un a Benidorm. Marlaska ha anunciat que traslladaran els fets a la fiscalia perquè estudiï si poden tenir conseqüències penals.