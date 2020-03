La Policia Local posa el cap de setmana 78 multes per saltar-se el confinament

La Policia Local de Manresa va imposar prop d'una vuitantena de multes durant el cap de setmana passat per saltar-se el confinament, segons ha pogut saber Regió7. Fins aquest dilluns i des que es va declarar l'estat d'alarma pel coronavirus, el 13 de març, la xifra total d'expedients sancionadors oberts a la capital del Bages ja ascendeix a 130.

Fins dimecres de la setmana passada s'havien posat 10 sancions; fins divendres, 52, i durant el cap de setmana en van ser 78. Les sancions poden anar dels 600 als 30.000 euros i és l'administració competent qui valora cada cas i qui el penalitza amb un import o altre, en aquest cas la Direcció General de Policia de Catalunya.

A Manresa, totes les actes sancionadores s'han tramitat a persones, siguin vianants o conductors de vehicles, que eren al carrer sense un motiu justificat. Les mesures aplicades pel Govern espa-nyol amb motiu de l'estat d'alarma, i que diumenge es va conèixer que s'allargaran almenys 15 dies més, només permeten sortir al carrer en els següents casos: per adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistir a un centre, servei o establiment sanitari; desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial; tornar al lloc de residència habitual; assistir o atendre persones grans, menors d'edat, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables; o desplaçar-se a l'entitat financera o d'assegurança. També es té en compte la possibilitat que hi hagi una causa de força major o una situació de necessitat, la qual s'ha d'especificar.