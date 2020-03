Sanitat reforçarà el servei mèdic d'Igualada amb 152 professionals

El departament de Salut ha destinat 152 professionals sanitaris a la Conca d'Òdena, que es troba confinada, per reforçar els serveis mèdics d'aquesta zona davant la pandèmia del coronavirus.

Josep Maria Soto, portaveu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), va detallar ahir al vespre que d'aquestes 152 incorporacions, 32 han estat per «contractació directa».

D'aquesta manera, va assegurar, està garantida «l'atenció i el suport» als pacients crítics, que, a més, veuen com s'han sumat 180 llits procedents de l'Hospital General de Catalunya, com ja es va informar diumenge.

Soto va assegurar que el mig centenar de persones que han hagut de ser traslladades a centres hospitalaris en aquesta zona els últims tres dies «estan rebent tota l'atenció» que requereixen.

Per la seva part, el director assistencial de l'Hospital d'Igualada, el doctor Joan Miquel Carbonell, ha explicat també que els professionals d'aquest centre van mantenir ahir a la tarda una reunió d'unes cinc hores amb els de l'Hospital de Bellvitge per «analitzar la situació» i «confrontar» procediments.

Aquestes mesures, com la derivació, si es requereix, de pacients greus a altres centres, haurien de «començar a reflotar la situació», indica Soto. Alguns ens estat crític també han estat traslladats, va explicar el metge igualadí.

Els responsables del departament de Salut creuen que «aquesta serà una setmana que impactarà de manera important, estem tots pendents i monitorant gairebé hora a hora els casos que hi ha a la Conca d'Òdena».

La gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, Anna Forcada, va afegir que s'ha ampliat la carpa de triatge instal·lada al CAP de l'Estació d'autobusos per tal que les persones ateses poguessin tenir unes condicions pràcticament idèntiques a les que tenen al seu centre assistencial habitual.

Al migdia, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, es mostrava convençut que, tot i que ningú fins ara no li ha dit, el confiament especial de la Conca d'Òdena s'allargarà encara alguna setmana més. L'alcalde igualadí va afegir que, tot i aquesta incertesa, cal ser «realistes» i «creiem que dijous no s'aixecarà». Ahir demanava «paciència» als veïns, alguns per haver mostrat accions incíviques i insolidàries.