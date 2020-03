Seat està pendent de l'homologació per fer dos tipus de mascaretes

Sanitat homologarà en els propers dies respiradors en 3D que s'estan produint a l'Estat espanyol, entre altres llocs a Seat. El ministre Salvador Illa va agrair l'esforç que fan diverses empreses i grups d'enginyeria en aquest sentit i va dir que un dels encàrrecs del president Pedro Sánchez és garantir l'abastiment nacional.

La prioritat és aconseguir equips de protecció personal, respiradors i tests ràpids de detecció. Precisament aquest diumenge, l'aliança entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB), HP, Leitat (Tecnio) i SEAT, juntament amb CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, van fer públic que havien aconseguit desenvolupar el primer respirador de campanya industrialitzable.

D'altra banda, Seat també ho té tot a punt per començar a fabricar mascaretes sanitàries. Està pendent de rebre l'homologació del seu procés per part de l'autoritat sanitària. L'alcalde de de Martorell, Xaiver Fonollosa, va difondre la notícia amb l'orgull de tenir a disposició d'un dels problemes de l'atenció pel coronavirus «l'empresa amb més poder de fabricació del país». Aquestes mascaretes serien de dos tipus, unes més senzilles i unes altres per a personal sanitari, semirígides, que puguin reutilitzar-se vàries vegades i amb uns filtres que es poden renovar cada quatre dies, segons han explicat fonts sindicals. Part de la producció de Seat seria per als centres de Martorell.