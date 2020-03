Un total de 5 interns i 6 funcionaris de presons donen positiu per coronavirus

Un total de cinc interns i sis funcionaris de presons han donat positiu per coronavirus, segons ha informat el Departament de Justícia. D'entre els interns, tres d'ells estan ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i dos més en hospitals de la xarxa pública. A més, hi ha 36 casos en estudi. Com a conseqüència dels positius, la presó de dones de Wad Ras i el mòdul 13 de Brians 2 es mantenen confinats. D'altra banda, s'han confirmat sis casos positius de coronavirus entre els funcionaris. A més, Justícia ha enviat en els darrers cinc dies 251 persones en tercer grau a dormir a casa tots els dies i no només els caps de setmana en aplicació de l'article 86.4.

El primer cas conegut de coronavirus va transcendir el 14 de març a Brians 2, també es va saber la passada setmana que la declarada culpable pel crim de la Guàrdia Urbana i interna a la presó de dones de Wad Ras, Rosa Peral, havia donat positiu.

Sobre els presos en tercer grau, el Departament ha optat per aplicar el 86.4 per tal de minimitzar l'impacte de la covid-19. Aquest article és una opció exclusivament restringida als presos classificats en tercer grau i permet que dormin a casa tots els dies i no només els caps de setmana. Aquestes 251 persones representen el 15% de tota la població en tercer grau, que actualment és de 1.700 persones. Així, un de cada tres tercers graus dorm a casa cada dia actualment.

D'altra banda, el Departament ha reduït les plantilles al 70% dels professionals de règim interior (responsables de la seguretat interna) i al 50% en el cas dels dedicats al tractament i a les oficines. La mesura permet prestar el servei essencial però a la vegada reservar una part de professionals per afrontar l'increment de l'emergència que es pugui produir en les properes setmanes.

Pla pilot perquè els interns contactin per videoconferència amb els seus familiars



Les presons catalanes han iniciat un pla pilot perquè els interns contactin per videoconferència amb els seus familiars mentre duren les mesures de confinament pel coronavirus, segons ha informat el Departament de Justícia. Les trucades es faran des dels ordinadors dels equipaments educatius de les presons. La prova es posa en marxa aquest dimarts a la presó de Quatre Camins (La Roca del Vallès) amb els ordinadors de la biblioteca i amb un programa gratuït de fàcil instal·lació (jitsi meet), que permetrà comunicar amb els presos des de telèfons, tauletes i ordinadors de familiars amb una aplicació instal·lada amb l'ajuda de la conselleria. El desplegament de la iniciativa a la resta de centres serà "tan ràpid com sigui possible".