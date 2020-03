Els treballadors de la Conca que treballen fora tindran baixa laboral

L'alcalde d'Igualada va avançar ahir un acord amb la Generalitat per resoldre el conflicte laboral que s'havia obert amb les persones que treballaven fora de la zona de confinament i no podien acollir-se a les mesures per a qui viu i treballa dins de l'àrea tancada. La Generalitat té a punt una resolució per a l'adopció de mesures que permetin considerar la situació de confinament com a situació assimilada a accident de treball exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social. Es tracta d'una mesura reclamada amb insistència pels alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena des que va començar el confinament. En aquest sentit, la resolució, signada amb data 22 de març per la consellera Alba Vergés i el conseller Miquel Buch, estableix que els treballadors per compte propi i aliè confinats a la Conca que no poden acudir a treballar als seus llocs de feina fora de la zona tindran baixa reconeguda des del dia 12 de març.

La resolució explica que la finalitat del confinament és la protecció de la salut pública i que aquesta situació, vigent des del dia 12, s'ha de considerar com el suposat que determina el dret a la baixa. Segons ha informat Castells, la Generalitat espera l'autorització del Govern Central per poder publicar aquesta mesura al DOGC per tal de fer-la efectiva i entrar en vigor. «Esperem, que aquesta autorització arribi en breu», va concloure Castells.