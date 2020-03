Tres morts més a Manresa i un total de 12 a la residència de Capellades i 9 a la d'Olesa

Les darreres 24 hores, els morts a la Fundació Althaia de Manresa van passar de set a deu pel coronavirus i la pressió assistencial continua creixent amb 171 ingressats –mig centenar més que el dia anterior–, 91 confirmats i 80 més pendents de la prova.

Per altra part, a la Fundació Sant Andreu Salut hi havia 4 persones ingressades en estat greu amb simptomatologia coincident amb la Covid-19.

La malaltia s'estén, de forma imparable, fins ara. A Catalunya la xifra de defuncions va augmentar en un sol dia gairebé un centenar: de les 245 de diumenge a 339 ahir, 94 més.

Pel que fa a l'Estat espanyol, hi va haver 462 morts més i es va passar de 1.720 a 2.182 morts confirmades.

A Catalunya es van confirmar ahir 1.939 positius nous, cosa que eleva la xifra total a 7.864, de les quals 658 persones estan greus.

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 292 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va declarar el brot. 36 persones han mort amb la Covid-19. La part positiva són les 755 altes aconseguides.

Dintre de l'àmbit de cobertura de Regió7, ahir el CatSalut també tenia comptabilitzats un total de 129 positius al Bages, el Berguedà i el Solsonès (diumenge van ser 123 i dissabte 122) amb tres defuncions al Bages, sis a l'Anoia i cap al Berguedà i al Solsonès.

Ahir hi havia ingressades 14 persones a l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga que havien donat positiu per coronavirus: 13 pacients i un professional.



Cinc morts més a Martorell

A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell ahir van morir cinc persones més. En total, a Martorell hi ha 144 persones infectades de coronavirus.

La situació era especialment greu a la residència Santa Oliva d'Olesa de Montserrat, on ja han mort 9 persones, i a la residència de Capellades, amb un total de 12 defuncions per la Covid-19.

El brot de la residència de Santa Oliva d'Olesa ha afectat ja 18 persones, i en un gran part dels casos la infecció ha comportat la mort dels pacients. Nou fins ara.

La relació alarmant entre casos i decessos està agreujada per una quantitat de baixes a la residència, el que fa que en alguns torns es visquin situacions extremes. L'Ajuntament d'Olesa ha fet una crida per trobar nous professionals al mercat, per trobar voluntaris que hi vulguin treballar i ha demanat a la Generalitat que els ajudi a aportar solucions al problema. A Olesa hi ha 29 afectats per coronavirus i onze han mort (els 9 de la residència i 2 persones més).

Pel que fa a la residència d'avis de Capellades el nombre de víctimes s'eleva a 12. A les sis víctimes que ja es van fer públiques dijous de la setmana passada, ara se n'hi sumen sis més que s'haurien produït els darrers dies.

Així ho van confirmar ahir a l'ACN fonts de la Fundació Consorts Guasch, que és qui gestiona la residència de la localitat anoienca. Un centre que té una capacitat per a 83 persones.

Davant del possible contagi a altres usuaris es va habilitar la primera planta per confinar-los i és allà on s'està realitzant un control mèdic intensiu. Del control se n'està fent càrrec el personal mèdic del CAP de Capellades, conjuntament amb la infermera del centre.



Primera víctima a Navarcles

Ahir també es va fer públic que una dona de 85 anys era la primera víctima mortal a Navarcles. L'Ajuntament de la població bagenca va concretar que, fins ara, sis persones del poble havien donat positiu en les proves per detectar el coronavirus, i que en tots els casos «s'estan seguint els protocols dictats per les autoritats sanitàries, depenent de cada cas».



Quatre positius a la Cerdanya

Quatre positius a la Cerdanya des de l'inici de la crisi sanitària, però cap defunció constatada.

Actualment hi ha una persona ingressada a l'Hospital de Cerdanya amb Covid-19. Es tracta d'una dona de 72 anys que evoluciona favorablement. El primer va ser un home de 53 anys i veí de Puigcerdà que va ser traslladat a Althaia, i el tercer, un home de 62 anys que va resultar ser un contacte del primer positiu i el van traslladar diumenge a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Hi ha un quart positiu registrat per la Fundació Hospital de Puigcerdà.