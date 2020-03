Althaia i Sant Andreu Salut sumen 132 baixes del personal per la pandèmia

No ha estat possible tenir dades concretes del professionals de primària de Manresa confinats perquè CatSalut no les facilita. Sí que hi ha, però, dos bons exemples del que representa per als centres sanitaris tenir menys professionals perquè són a casa fent la quarantena.

A la Fundació Althaia, a data d'ahir hi havia 112 professionals confinats (12 menys que dissabte, que eren 124), dels quals 36 havien donat positiu (15 dissabte). En aquest cas, és un percentatge prou suportable, si es té en compte que inclou tot el personal (direcció, facultatiu, administratiu, assistencial i neteja) dels equipaments que gestiona la fundació a Manresa (Hospital Sant Joan de Déu, Clinica Sant Josep, CAP Barri Antic i les Bases i CSAM) d'una plantilla que s'enfila fins a les 1.850 persones (dada del 2018).

Pel que fa a la fundació Sant Andreu Salut, ahir hi havia 20 professionals (12 dissabte) que es mantenien a casa seva de manera preventiva: 4 negatius i 2 positius, i la resta pendents del resultat.

Sant Andreu Salut gestiona l'Hospital de Sant Andreu i les residències Sant Andreu de Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Sant Sadurní de Callús. Precisament, preveient la més que possible manca de professionals gerocultors, auxiliars d'infermeria i/o infermers causada per la crisi sanitària, aquest cap de setmana la fundació va fer una crida per ampliar la plantilla amb personal d'aquestes tres especialitats. Fins ahir havia rebut 42 currículums de professionals però cap d'infermers. En aquesta institució actualment hi ha 403 treballadors.