Avals públics de 20.000 milions d'euros per a préstecs a empreses

El Govern central va aprovar ahir el primer tram d'avals públics de 20.000 milions d'euros per garantir que les entitats financeres atorguin liquiditat a empreses i autònoms que s'hagin vist afectats per l'impacte de la crisi sanitària del coronavirus.

Aquest primer tram d'avals, que forma part d'una línia amb un import total de 100.000 milions d'euros que gestionarà l'Institut Oficial de Crèdit (ICO), cobrirà el 80 % de nous préstecs i renovacions per a autònoms i pimes, i el 70 % de nous préstecs i el 60 % en les renovacions per a la resta de companyies.

«Complim així el compromís que tenim amb les empreses, els treballadors autònoms i les pimes, i engeguem un sistema de liquiditat que preserva l'activitat productiva i l'ocupació», va indicar la portaveu del Govern central, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Aquesta mesura tindrà un caràcter retroactiu des del 18 de març passat, quan es va declarar l'estat d'alarma, de manera que es garantirà la concessió de préstecs i totes les renovacions amb una vigència igual al termini que hagi concedit l'entitat financera i un màxim de 5 anys.



Final del curs escolar

Després que, ahir, el conseller madrileny d'Educació, Enrique Ossorio, apuntés la possibilitat de tancar el curs escolar aquest mes de març, Montero va evitar pronunciar-se sobre una possible data de cloenda i es va limitar a assenyalar que «amb la prolongació de la crisi sanitària, la comunitat educativa haurà de prendre la decisió en el seu moment».



Ple per debatre l'estat d'alarma

El Consell de Ministres va aprovar ahir sol·licitar al Congrés que autoritzi prorrogar l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril, amb les mateixes condicions que el decret que ja es va aprovar en el Consell extraordinari del 14 de març, pròrroga que es debatrà en un ple avui. Així mateix, Montero va informar que aquest divendres celebraran un nou Consell de Ministres extraordinari per aprovar definitivament la pròrroga, com indica la llei, després que el Congrés doni el vistiplau perquè continuï aquesta situació, com és previsible.

La portaveu del Govern espa-nyol va afirmar que esperen tenir el «suport de totes les forces parlamentàries. L'ampliació és una mesura dràstica però necessària».