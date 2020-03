El conseller Chakir el Homrani dona positiu per coronavirus

El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir el Homrani, va donar positiu per coronavirus després de sotmetre's a la prova, segons ha explicat ell mateix en una piulada al seu perfil de Twitter. "He de treballar des de casa i mantenir el confinament per responsabilitat. Tot l'equip de la conselleria seguim al peu del canó per protegir els més vulnerables de l'epidèmia", ha assenyalat el conseller, que ha precisat que es troba confinat des de fa una setmana i ha demanat als ciutadans quedar-se als seus domicilis mitjançant l'etiqueta #QuedatAcasa. Es dona la circumstància que el secretari general de Treball, Josep Ginesta, també va anunciar fa uns dies que també havia donat positiu a la prova.

A banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, també tenen el coronavirus.