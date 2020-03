Continua el degoteig de morts a Manresa i a Igualada però arriben les primeres altes

Dues persones van morir ahir a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa a causa del coronavirus, fet que va elevar a 12 la xifra de decessos, i Igualada va engruixir la xifra amb cinc defuncions, que eleva el nombre total a 41.

L'altra cara de la moneda va ser que la Fundació Althaia va informar ahir que a les últimes hores s'havien donat les primeres 6 altes de pacients que havien estat tractats pel coronavirus a l'hospital manresà. A l'Hospital de Berga, el professional que estava ingressat, juntament amb un altre pacient, també van ser donats d'alta les darreres hores.

Encara falta temps perquè es donin d'alta més pacients dels que ingressen i així evitar el col·lapse de les instal·lacions.

A Sant Joan de Déu de Manresa hi havia ahir 125 persones ingressades per casos confirmats de Covid-19. El dilluns eren 91 els malalts ingressats per la infecció. Els ingressos i les confirmacions, doncs, no paren de créixer. També dilluns hi havia ingressades 80 pacients ingressats pendents de confirmació.



Víctimes a Navarcles i Navàs

Dues dones de 85 anys han mort a Navarcles a causa del coronavirus. Diumenge es va produir la primera mort al municipi, que fins ahir dilluns hi havien 6 casos d'infectats controlats. La segona veïna va perdre la vida ahir.

Navàs va tenir ahir la primera mort per coronavirus al poble i està a l'espera de la confirmació d'una segona persona. Així ho va confirmar l'Ajuntament dimarts al migdia a través d'un comunicat penjat a la pàgina web municipal. De noment, al municipi s'han diagnosticat fins a 5 casos positius de Covid-19.



Divuit positius a Berga

L'Hospital Sant Bernabé de Berga tenia ahir 18 pacients ingressats que havien donat positiu a la prova de la Covid-19.

D'altra banda, hi havia 18 professionals, també positius, que estaven en règim d'aïllament i seguiment domiciliari.



Primers casos a Súria

El departament de Salut de la Generalitat va informar ahir l'Ajuntament de Súria que han estat confirmats diferents casos de coronavirus al municipi, si bé no va donar més dades, ni de quants contagis es tracta, ni de la seva gravetat. A la residència Bell Repòs van afirmar que no tenien coneixement de cap cas confirmat entre els residents.

Davant d'aquest fet, l'Ajuntament va fer una crida a la calma i va reiterar la importància de mantenir una actitud responsable per evitar la propagació de la pandèmia, seguint les mesures de prevenció ja conegudes.



177 morts en un dia a Catalunya

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va informar ahir a la nit que en les últimes hores s'havien confirmat 2.073 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 9.937. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 516 persones.

Pel que fa al nombre total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 781 persones estan greus.

A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 1.524 són professionals sanitaris.

Pel que fa concretament al brot d'Igualada, Salut va confirmar un total acumulat de 306 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 140 són professionals sanitaris. 41 persones han mort amb la Covid-19.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'havien comptabilitzat fins ahir un total de 1.274 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.



514 defuncions a l'Estat

L'Estat espanyol ja acumula 39.673 casos confirmats de coronavirus i 2.696 persones mortes amb la Covid-19, segons les dades d'aquest dimarts al matí del ministeri de Sanitat.

Les últimes 24 hores, les autoritats sanitàries van registrar 514 morts més i 6.584 nous positius. El balanç més recent és de 2.636 persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI) –281 més que el dia anterior. També s'han donat d'alta 3.794 pacients, 439 més que aquest dilluns. La Comunitat de Madrid continua concentrant el nombre més gran d'afectats, amb 12.352 positius i 1.535 morts.