La Generalitat tem que sense tancament total el pic de contagis pot ser a finals d'abril i el confinament estendre's al juny

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha alertat que sense un confinament total el pic de contagis pot arribar a finals d'abril, i el confinament estendre's al juny. Durant la seva compareixença telemàtica al Parlament per explicar les mesures per la crisi sanitària del coronavirus, Torra ha explicat que el Govern té a sobre la taula diversos informes amb "múltiples escenaris", i una de les possibilitats és que la corba es doblegui passat Sant Jordi. El president ha tornat a exigir al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que decreti el confinament total el més aviat possible, així com el tancament de ports i aeroports. També ha apuntat que la declaració de l'estat d'alarma va impedir al govern decretar el confinament de Catalunya.

El cap de l'executiu ha recordat que els resultats de les decisions sobre el confinament i les restriccions arriben amb dues setmanes de retard, i ha apuntat que cal contemplar "tots els escenaris". En aquest sentit, ha dibuixat la possibilitat que el pic de contagis no arribi fins a finals d'abril, de manera que caldria estendre el confinament fins al juny. "Algunes projeccions no són bones", ha alertat. I, per això, ha asseverat que "cal un esforç ara", per aplanar la corba de contagi. Torra ha insistit que aquest escenari és només un dels possibles, i que es pot evitar si s'actua "urgentment".

El president ha admès que les xifres són "molt preocupants", ja que el ritme de contagi és "molt alt" i les afectacions són "greus". Torra ha fet una crida a la "responsabilitat" per minvar els contagis i evitar una major saturació del sistema de salut.

Sigui com sigui, el president de la Generalitat ha sentenciat que ni les pitjors perspectives poden paralitzar la ciutadania: "Vindran dies amb llàgrimes als ulls, però ens en sortirem".

Torra també ha sigut contundent a l'hora de demanar a l'Estat, altre cop, que intensifiqui el confinament per evitar que el pic de contagis no arribi fins a finals d'abril. El president ha insistit que el confinament "com més dràstic millor", i ha advertit que si el govern espanyol no aplica el tancament total el ritme de contagis pot arribar als nivells dels d'Itàlia.

Tot i les crítiques al govern espanyol, ha subratllat que si la Moncloa activa un paquet de mesures més restrictiu amb el confinament tindrà el suport de la Generalitat.

Torra també ha interpel·lat el president de Parlament, Roger Torrent -que presidia la sessió-, i la Mesa de la cambra per instar-los a celebrar plens telemàtics després de modificar el Reglament parlamentari. Torra havia demanat comparèixer en una sessió plenària del Parlament de manera telemàtica, i no en una compareixença, com finalment ha fet.

Informe de Salut

El Departament de Salut té a sobre de la taula diversos informes amb "múltiples escenaris", segons han confirmat fonts de la conselleria, que canvien "cada dia". Un d'aquests escenaris és que el pic de contagis de covid-19 arribi a Catalunya a finals d'abril, segons un informe avançat per 'Vilaweb', i que en aquest cas situa fins al juny el manteniment del confinament. En concret, situa el pic entre el 24 i el 28 d'abril.

Segons l'informe avançat per 'Vilaweb', un cop es doblegui la corba a finals d'abril, caldrà mantenir les mesures de contenció per evitar que hi hagi una segona onada de contagis. El document preveu que a partir del cap de setmana vinent es comencin a notar els efectes del confinament, de manera que s'alenteixi l'augment de positius. Si això es produeix, el pic arribaria el dia 24 i, si no, s'endarreriria fins el dia 28.