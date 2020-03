El Govern supleix els vis a vis suprimits als presos per la videoconferència

La Generalitat treballa perquè, mentre duri l'emergència sanitària, els presos puguin contactar amb les seves famílies per videoconferència. Amb aquesta iniciativa es pretén pal·liar les restriccions de moviments i, sobretot, la supressió dels vis a vis, aturats arran de la pandèmia per coronaviurs. Ahir es va fer una prova pilot al centre penitenciari Quatre Camins (la Roca del Vallès) .

Aquestes videoconferències es posen en marxa a través d'un programa gratuït de fàcil instal·lació (Jitsi Meet), que permetrà comunicar-se amb les persones recluses des de telèfons, tauletes i ordinadors dels familiars. Per comunicar-se, els familiars només hauran d'instal·lar una aplicació en els seus aparells.

El departament de Justícia ha fet una comanda urgent de 230 telèfons mòbils per repartir entre tots els equipaments penitenciaris i de justícia juvenil. Des d'aquests aparells, els interns podran fer videoconferències via WhatsApp, que és un sistema popular i del qual disposen la majoria de les famílies. L'objectiu és aprofitar tots els instruments possibles per compensar la suspensió dels vis a vis i de les visites per locutori de vidre, a causa de l'emergència sanitària del coronavirus.

Els professionals dels equipaments es posaran en contacte amb els familiars per establir els dies i les hores de les videoconferències, segons han explicat fonts del departament de Justícia. En cas de dubte, les famílies es podran adreçar a un nou servei d'atenció telefònica que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha posat en marxa. Les famílies disposen de diferents telèfons, en funció de la demarcació de cada centre penitenciari. Els telèfons són, Girona:?872 975 936; Lleida:?973 24 22 04/973 24 22 08; Tarragona:?977 23 30 34, i Barcelona: 93 317 04 48/93 317 02 49.

Les persones privades de llibertat podran trucar gratuïtament a les seves famílies, si acrediten falta de recursos. El departament de Justícia n'assumirà el cost, tant si són trucades locals com a l'estranger. D'aquesta manera, la Generalitat garanteix la màxima comunicació possible durant les restriccions pel coronavirus, amb independència de l'origen i del poder adquisitiu de cada intern. Des de dilluns passat, els centres penitenciaris han doblat el nombre de trucades autoritzades. En lloc de 10 de 8 minuts, en són 20 de la mateixa durada. En total, una hora i 20 minuts més de telèfon a la setman