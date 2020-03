Itàlia registra un augment en la xifra de morts després de dos dies de descens

Itàlia va tornar a registrar ahir un augment en el nombre de víctimes mortals després de dos dies consecutius de descens en sumar 743 defuncions. La xifra de morts s'eleva fins a les 6.820, segons les dades anunciades pel cap de la Protecció Civil, Angelo Borrelli.

D'altra banda, en les últimes 24 hores es van comptabilitzat 3.612 persones contagiades, el que confirmava, en aquest cas, la tendència a la baixa dels dos últims dies. En total, són ja més de 69.000 els casos confirmats de coronavirus al país. Pel que fa al nombre de pacients que han superat la Covid-19, el darrer dia van ser 894, la qual cosa situa el total de malalts recuperats en 8.326, segons Angelo Borrelli.

Enduriment de les multes

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va anunciar ahir un enduriment de les multes per als qui no compleixin les regles de confinament adoptades pel Govern per frenar la propagació de la pandèmia de la Covid-19. Les multes oscil·laran de 400 a 3.000 euros per a aquells ciutadans que no acatin les normes, tot i que Conte es va mostrar «satisfet i orgullós» que la immensa majoria d'italians se situïn a l'altra banda.

Quant a la possibilitat que a Itàlia tingui fins a deu vegades més casos que els registrats oficialment, una qüestió plantejada per Borrelli, el primer ministre va subratllar que es «difícil pensar» que en aquests moments en cap país es conegui «la xifra exacta» de persones contagiades, tenint en compte que hi ha molts casos assintomàtics.