L'Ajuntament de Berga decidirà aquesta setmana si suspèn la Fira de Maig

L'ampliació de l'estat d'alarma a causa del coronavirus, que restringeix els moviments fins a l'11 d'abril, posa en risc la celebració de la Fira de Maig de Berga, que enguany ha de tenir lloc els dies 1 i 2 de maig.

Roser Rifà, regidora de Promoció Econòmica de Berga, ha explicat a Regió7 que aquesta setmana es prendrà una decisió sobre si se suspèn la mostra multisectorial berguedana. Seria la segona fira que se suspendria, després que ja es fes el mateix amb la Fira del Motor de Gironella.

Roser Rifà admet que «veig molt complicat que es pugui fer la fira» a causa de l'estat d'alarma vigent que restringeix la mobilitat. I també pel fet que, a hores d'ara, no hi ha cap certesa sobre fins quan durarà i de les restriccions que estan vigents per evitar la propagació del contagi del coronavirus. A més, exposa que, malgrat que s'està treballant «a distància, les coses no són iguals, és més complex perquè ens trobem en una situació excepcional». Rifà diu que «aquesta setmana, més d'hora que tard, prendrem una decisió».

La Fira de Maig de Berga és la mostra multisectorial més important del Berguedà i una de les destacades de les comarques de la Catalunya Central.