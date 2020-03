L'Associació presenta un ERTO per als 44 usuaris del Taller Coloma

La crisi del coronavirus també està afectant el tercer sector. L'Associació Pro Disminuïts del Berguedà (APDPB) ha presentat un ERTO a les 44 persones usuàries del Centre Especial de Treball del Taller Coloma, segons ha confirmat a Regió7 la seva gerent, Ester Comellas. L'entitat ja passava per una greu crisi abans de la Covid-19 i lluita per sortir-se'n.

La mesura s'ha pres en primera instància per raons de salut i per evitar un possible contagi entre els usuaris d'aquest servei ubicat a Avià i al qual molts d'ells es desplaçaven en transport públic. I, d'altra banda, perquè si estan a l'atur podran cobrar el 75% del sou en un moment en què al centre han baixat en picat les comandes de feina. A hores d'ara només roman obert el servei de bugaderia per poder donar servei a l'Hospital de Berga i centres sociosanitaris. I l'atenen professionals, no els beneficiaris de la teràpia ocupacional.

Només hi treballen els usuaris que fan tasques a la planta de reciclatge del polígon. «Són nois que necessiten sortir de casa» a causa de les seves patologies, indica Comellas.

Tot i la crisi del coronavirus, hi ha serveis que presta l'APDPB que s'han de mantenir, com l'atenció als 12 usuaris de llar residència. I també fer el seguiment de les 29 persones que viuen en pisos de forma autònoma, però amb el seguiment i suport emocional telefònic de monitors i amb tres visites a la setmana.

A banda del centre especial de treball, hi ha altres serveis de l'Associació afectats per la Covid-19. L'escola d'educació especial de la Llar Santa Maria de Queralt està tancada d'acord amb l'ordre del departament d'Ensenyament de la Generalitat. A més, també estan tancats el Centre d'Atenció Infantil i Precoç, el Servei de Teràpia Ocupacional, el transport i el menjador.