Els Mossos denuncien set persones per fer una festa en una antiga fàbrica abandonada de Mataró

Els Mossos d'Esquadra han denunciat set persones que la nit de dilluns ha dimarts s'havien reunit en una antiga fàbrica abandonada del carrer Prim de Mataró, on van organitzar una festa. De les set persones, una viuria a l'espai i se la va denunciar per desobediència, mentre que els altres sis serien els 'convidats' i van ser denunciades per trencar el confinament. En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra insisteixen en la necessitat de ser responsable i quedar-se a casa per combatre la pandèmia del coronavirus.