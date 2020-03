Santpedor crea un grup de voluntariat per ajudar col·lectius vulnerables

Santpedor ha posat en marxa un grup de voluntariat per ajudar en tasques d'atenció i servei social als col·lectius més vulnerables davant l'actual situació d'emergència sanitària. Divendres, l'Ajuntament va informar la població a través de les xarxes de la possibilitat d'apuntar-se a col·laborar, i la resposta ha superat les expectatives: dilluns ja hi havia més de 30 persones apuntades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per formar-ne part.

Els serveis socials municipals fan un seguiment de les persones més vulnerables, majoritàriament gent gran que viu sola i a qui s'ha demanat que no surtin de casa i que mantinguin el confinament. Des de l'OAC s'ha dividit la llista de voluntaris entre els que s'ofereixen per anar a comprar aliments i medicaments i els que a més s'han ofert per cosir i confeccionar mascaretes de seguretat per a aquests col·lectius.