Torns de treball a la bugaderia per donar servei a l'hospital i residències TALLER COLOMA

La bugaderia del centre especial de treball del Taller Coloma continua funcionant per rentar la roba de l'Hospital de Berga i residències de la comarca. La gerent de l'Associació Pro Disminuïts del Berguedà, Ester Comellas, ha explicat que han fet dos equips de treball de vuit persones que operen «de forma alterna» per evitar contagis. A més, hi ha una persona que fa el transport, que té cura de recollir i portar roba, i que «no té contacte amb els equips. El traspàs de roba es fa a la porta del taller». Personal d'altres activitats del centre especial i de l'entitat formen part d'aquests equips.