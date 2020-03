Baixa la necessitat de subministrament de sang però es manté la crida a més donacions

La suspensió de les intervencions quirúrgiques no urgents que apliquen els hospitals davant la situació d'emergència sanitària pel coronavirus fa que no hi hagi tanta necessitat de reserves de sang com dies enrere, però «cal igualment un degoteig constant de donacions», que també han disminuït, i no es pot baixar la guàrdia, segons el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalu-nya, el doctor Enric Contreras.

Al Bages, el nombre de donacions els 22 primers dies de març respecte al mateix període de l'any passat ha disminuït el 35 %, mentre que el subministrament de components sanguinis s'ha reduït gairebé fins al 50 %, segons fonts del mateix Banc de Sang i Teixits. Unes xifres lleugerament superiors a les de tot Catalunya, si bé la tendència és la mateixa.

Pel que fa als subministraments de sang, Contreras explica que es constata una davallada més gran en les transfusions en què el principal component requerit són els glòbuls vermells, a causa de la disminució de les operacions, que fa que no n'hi hagi tanta necessitat. En canvi, el subministrament de plaquetes ha baixat poc i per això convé mantenir-ne les reserves. I és que les plaquetes són un component important per als pacients amb malalties a la sang o amb processos cancerosos, «i aquests són els mateixos que abans del coronavirus», explica Contreras. Diu que un dels efectes de la quimioteràpia, per exemple, és una reducció del nivell de plaquetes, de manera que aquests pacients poden requerir de més transfusions d'aquest tipus, i això fa que la necessitat de donacions es mantingui per poder assegurar els nivells de reserva, especialment de plaquetes, que a més «tenen un període de caducitat més curt».

Si en una situació de normalitat es requereixen entre 800 i 900 donacions diàries a Catalunya, en el context actual, i tenint en compte les reserves de què es disposa, «parlaríem d'entre 600 i 700».



Bona resposta, i amb dificultats

Al començament de l'epidèmia, «ja vam fer un increment de reserves» com a mesura preventiva, explica Contreras, i una crida a noves donacions «que ha tingut una resposta admirable perquè té clar que és un deure cívic».

Tanmateix, s'ha detectat una disminució en el nombre de donacions que Contreras atribueix a la complexitat imposada per les circumstàncies actuals, per exemple amb l'anul·lació de campanyes previstes en escoles o empreses. I també a una qüestió logística. Contreras sosté que, des del moment que s'ha de limitar el nombre de donants per hora i s'han d'espaiar les donacions, és inevitable que el volum total recollit se n'acabi ressentint.