El Banc de Sang extrema les mesures per evitar riscos en les donacions

El doctor Contreras recorda que es pot sortir de casa per anar a donar sang. Tanmateix, i per evitar possibles acumulacions de donants, hi ha habilitada la web donarsang.gencat.cat per tal de poder reservar hora i lloc, i d'aquesta manera evitar possibles coincidències. A més, les franges horàries disponibles es van tancant quan ja hi ha tres persones inscrites dins de la mateixa franja. A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa es rep una mitjana de dos donants cada mitja hora.

És una de les mesures que s'ha extremat per podar donar sang durant el confinament, i que també s'adopten dins del box, on s'estableix un espai mínim de dos metres entre donants, les lliteres de donació també estan a una distància d'entre 2 i 3 metres l'una de l'altra, i s'eviten les cues.

Per altra banda, abans de procedir a l'extracció es demana al donant que es renti les mans amb aigua i sabó (en el cas de les unitats mòbils en què no hi ha pica, el rentat es fa amb una solució hidroalcohòlica), mentre que el metge va protegit amb mascareta i guants. A més, es pren la temperatura a tothom amb un termòmetre làser i se li fa un petit inter-rogatori per comprovar que no ha estat en contacte amb cap contagiat ni té símptomes d'una possible afecció respiratòria. De tota manera, el doctor Contreras recorda que, en tot el món, ara per ara no hi ha cap cas diagnosticat de coronavirus que hagi estat contagiat per transmissió sanguínia.

Les unitats mòbils del Banc de Sang i Teixits continuen funcionant, però, en canvi, s'ha aturat el servei de donació amb els busos perquè no s'adeqüen a les necessitats que requereixen les mesures de protecció decretades; les lliteres són fixes i no es poden espaiar; no hi ha sala d'espera, i no es pot garantir la distància mínima d'entre 1,5 i 2 metres entre els donants, apunta Contreras.