Cinc morts més a Manresa i dos a Igualada al llarg de les darreres vint-i-quatre hores

Fins ahir al vespre hi havia comptabilitzats 43 morts a causa de coronavirus pel brot d'Igualada, dos més que el dia anterior, i disset a Manresa, cinc més. És el nombre més elevat de decessos que hi ha hagut en un sol dia a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa des de l'inici de l'epidèmia. Dilluns n'hi va haver tres.

Althaia tenia ahir 132 pacients ingressats a causa de la Covid-19. A diferència del dia abans, quan es van donar sis altes, les últimes hores no n'hi va haver cap.

Un total de 107 professionals sanitaris de la fundació assistencial i sanitària de Manresa estan confinats davant la sospita que puguin tenir la infecció. El nombre no va augmentar al llarg d'ahir. Sí que ho va fer la quantitat de casos confirmats de coronavirus entre professionals de la salut de la Fundació Althaia, que en són 53.

Pel que fa a Igualada, Salut va confirmar ahir un total acumulat de 332 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 140 són professionals sanitaris. 43 persones han mort per Covid-19

Un mes després del primer cas diagnosticat a Catalunya, el coronavirus ja ha causat 672 víctimes mortals. Segons el departament de Salut, en les últimes hores s'han confirmat 1.655 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra a 11.592. Del total de casos acumulats, fins ara han mort per Covid-19 un total de 672 persones. Pel que fa al nombre total d'afectats per coronavirus a Catalunya, 1.021 persones estan greus. A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 1.996 són professionals sanitaris.

Els pacients amb coronavirus ja ocupen un 76% dels llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals catalans encara que en alguns centres aquest percentatge supera el 90% i en altres fins i tot el 100%, com l'Hospital Santa Tecla de Tarragona (Tarragonès).



Més que a la Xina

Un total de 3.434 persones havien mort fins ahir a la nit a l'Estat espanyol per coronavirus, 738 en les últimes 24 hores, segons el ministeri de Sanitat. Una xifra dramàtica que fa que a l'Estat ja hi hagi hagut més víctimes per aquesta causa que a la Xina, que n'acumula 3.281. Hi ha 47.610 persones infectades, 7.937 més que dilluns. Al costat positiu de la balança: 5.367 malalts s'han curat.

Segons les dades de dimarts, la Comunitat de Madrid segueix sent la més afectada, amb 14.597 casos i 1.825 morts, seguida de Catalunya, amb 9.937 afectats i 516 morts. Així mateix, Andalusia va arribar ahir als 3.010 afectats i 113 morts; Aragó va comptabilitzar 907 infectats i 40 morts; Astúries va registrar 779 contagiats i 25 morts; Balears, 562 afectats i 13 morts; Canàries, 657 pacients i 21 morts; Cantàbria tenia ahir 510 pacients i 14 morts; Castella-la Manxa va assolir els 2.780 pacients i 263 morts; i Castella i Lleó, 2.940 infectats i 165 morts.

Per la seva banda, Ceuta tenia 9 afectats; el País Valencià, 2.616 infectats i 143 morts; Extremadura va registrar 742 infectats i 39 morts; Galícia, 1.653 pacients i 27 morts; Melilla, 38; Múrcia, 477 afectats i 5 morts; Navarra, 1.197 afectats i 33 morts; el País Basc, 3.271 pacients afectats i 155 morts per coronavirus; i La Rioja, 928 contagiats i 37 morts.



Catorze morts a Olesa

El xifra de persones que han perdut la vida per coronavirus a la residència Santa Oliva d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) no para de créixer amb el pas dels dies. Fins ahir havien mort dotze persones del total de divuit que han donat positiu per Covid-19. Els altres sis interns que continuen amb vida estan en estat «molt greu», segons va informar ahir l'Ajuntament. En el conjunt del municipi, el nombre total de positius va arribar a 31 i el nombre de persones que han perdut la vida s'enfila a les catorze –en aquesta xifra s'inclouen els dotze avis de la residència. L'alcalde de la població, Miquel Riera, va explicar que ni dilluns ni dimarts s'havien registrat nous positius al poble i va afirmar que «el brot està concentrat a la residència Santa Oliva».

A la llar d'avis hi continua havent 88 persones internes, amb una edat mitjana de 85 anys i amb patologies diverses i moltes de les quals amb una alta dependència. Del total d'interns, hi ha vuit persones que també presenten simptomatologia compatible amb el coronavirus, però el seu estat no és greu.

Pel que fa al personal del centre, fins dilluns hi havia 24 cuidadors i cuidadores de la residència Santa Oliva de baixa laboral, per diferents motius. Una persona està aïllada al seu domicili i una altra ingressada a l'hospital. Per tal que la llar d'avis disposi de tots els treballadors necessaris i poder donar resposta a la situació, l'Ajuntament ha incorporat tres nous professionals a la residència a través d'una borsa de professionals creada per a l'ocasió.

El centre geriàtric també està esperant incorporar tres cuidadors més i també es preveu que es reincorpori personal que en aquests moments està de baixa.