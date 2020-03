Denso i ICL activen els expedients temporals per a la majoria de les seves plantilles

La planta de Denso i la minera ICL, les empreses industrials més grans del Bages, van fer públic ahir la presentació de sengles expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afectaran la majoria de les seves respectives plantilles. En el cas de la multinacional japonesa, l'expedient es deu al tall en la cadena de proveïments i clients, mentre que en el de la multinacional israeliana el motiu és bàsicament sanitari.

Segons explicava ahir a aquest diari la directora general de Recursos Humans de la planta bagenca de Denso, Cristina Puig, la decisió s'ha pres després d'anar reduint progressivament la producció de la fàbrica de components electrònics per a l'automoció, que dilluns ja va començar al 30% de la seva capacitat, com va explicar Regió7. «Hem anat reduint la plantilla a mesura que acabàvem els encàrrecs de clients», explica Puig. A partir d'avui ja només quedarà un reduït contingent de treballadors a administració i al departament de contacte amb clients i proveïdors, amb la intenció, avança Puig, que la planta pugui reprendre amb «normalitat» l'activitat un cop passada la crisi. Amb tot, físicament a les instal·lacions de Sant Fruitós de Bages només quedarà un petit grup de treballadors, ja que la majoria que encara estiguin operatius mantindran l'activitat mitjançant teletreball.

L'aturada de la planta bagenca de Denso se suma a la d'altres plantes del grup en diversos països del món, com és el cas d'Itàlia, però no afecta el global de l'operativa de la multinacional japonesa, que continua treballant a ple rendiment allà on la crisi sanitària general ho permet, com és el cas de Japó.

ICL, per la seva banda, va presentar ahir l'expedient per la « impossibilitat de complir» les mesures de seguretat imposades pel Govern als centres de treball «en la seva totalitat en algunes posicions de la mina», segons explicava la companyia en un comunicat. El conseller delegat d'ICL Iberia Súria&Sallent, Carles Aleman, ja va explicar aquesta mateixa setmana a Regió7 que l'aturada general de l'empresa seria, si es donava, com ha acabat passant, per motius sanitaris, i no per la impossibilitat de continuar mantenint amb normalitat la seva activitat productiva, ja que el mercat dels fertilitzants, al qual es destina la potassa, és de primera necessitat per al bon funcionament del sector primari.

L'ERTO presentat per la companyia de matriu israeliana es farà efectiu avui mateix i afectarà el gruix de la plantilla de les dues mines, unes 1.150 persones, tot i que s'està negociant la quantitat exacta de personal que es veurà inclòs en l'expedient. «Malgrat el grau d'absentisme», diu la companyia «ICL Iberia Súria&Sallent ha fet tot el possible per mantenir les instal·lacions operatives mentre ha pogut oferir prou mesures de seguretat als seus treballadors», i recorda que el 17 de març ja es va acordar amb sindicats i comitès una reducció de la producció al 50% per tal de poder implementar aquestes mesures.