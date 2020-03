Denuncien el president Pedro Sánchez davant del Suprem per permetre el 8-M

L'advocat Víctor Valladares ha denunciat davant del Tribunal Suprem al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pels delictes de prevaricació administrativa i lesions per imprudència professional per permetre la manifestació del 8-M. Segons publiquen diversos mitjans, el denunciant ha acudit a l'alt tribunal un dia després que la titular del jutjat 51 de Madrid –on va presentar la primera denúncia- obrís diligències contra el delegat del govern a Madrid per no haver prohibit concentracions multitudinàries entre el 5 i el 14 de març, tot i la recomanació del Centre Europeu per al control i prevenció de malalties del 2 de març pel risc de contagi per coronavirus.

La denúncia, que ha presentat com a particular, ja incloïa Sánchez juntament amb la resta de delegats del govern espanyols, inclosos els de Ceuta i Melilla.

La magistrada, però, només va incoar diligències contra el delegat de Madrid perquè és l'únic sobre el que té competències i va instar el demandant a traslladar la denúncia als organismes competents.

En el cas de Sánchez, per la seva condició d'aforat, davant de la Sala Segona del Suprem i pel que fa a la resta de delegats, als òrgans judicials de les seves comunitats autònomes.

A la denúncia, de 47 pàgines, detalla les funcions del president del govern espanyol detalla que el 2 de Espanya ja hi havia 114 contagiats per la malaltia i que el Centre Europeu per al Control i prevenció de malaltia publicava un informe –enviat als governs dels estats membres i que inclou a la denúncia- on s'establien mesures de "distanciament social individual" que "havien de promoure els estats". Entre elles, "evitar acudir a actes multitudinaris com a mesura preventiva". "Instant, fins i tot, als governa a considerar la cancel—lació de les concentracions massives en casos excepcionals", remarca l'escrit.

Malgrat això, detalla que sis dies després i "sense seguir les pautes marcades per la UE", es va permetre que les corresponents delegacions del govern, "sota el poder de l'administració central, depenent del president del govern espanyol, la celebració de manifestacions multitudinàries". En total, en cita 77 a la comunitat de Madrid i desenes que es va produir en diferents punts de la geografia espanyola entre el 7 i el 8 de març.

La denúncia s'emmarca en un presumpte delicte de prevaricació administrativa per omissió en concurs real, un de prevaricació administrativa com a cooperador necessari i un de lesions per imprudència professional.