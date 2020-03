Espanya suma 655 noves defuncions en un dia i supera les 4.000 morts per coronavirus

L'Estat espanyol ha superat les 4.000 morts per coronavirus amb 655 noves defuncions en un dia, una xifra que per primera vegada és inferior a la del dia anterior. També ha registrat 8.578 positius més. Amb aquestes dades de les últimes 24 hores, Espanya ja acumula 56.188 casos confirmats de coronavirus i 4.089 persones mortes per la covid-19.

Aquest és l'últim balanç de dades fet públic aquest dijous al matí pel Ministeri de Sanitat que xifra en 3.679 les persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI) -513 més que el dia anterior-. També s'han donat d'alta 7.015 pacients, 1.648 més amb relació a dimecres. La Comunitat de Madrid continua concentrant el nombre més gran d'afectats, amb 17.166 positius i 2.090 morts, seguida de Catalunya amb 11.592 casos i 672 morts.

La xifra total d'infectats implica un augment del 18% amb relació a les dades de positius confirmats de dimecres. Entre dimarts i dimecres, l'increment de positius confirmats va ser superior, del 20%. Pel que fa a les defuncions, els 655 morts en les últimes 24 h suposa un augment del 19% tot i que és una xifra menor a la del dia anterior, quan es van sumar 738 morts en un dia. El nombre de persones a l'UCI ha augmentat un 16,2% i les altes un 30,7%.