La Generalitat activa el pla Neucat per nevades a la Catalunya Central

Protecció Civil va activar ahir l'estat d'alerta del pla Neucat en previsió de nevades abundants avui als Pirineus, a la Catalunya Central i al prelitoral. La cota de neu baixarà avui i oscil·larà entre els 400 i 600 metres en general, tot i que en moments de xàfec se situarà localment per sota. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es podrien superar els dos centímetres de gruix de neu en cotes superiors als 500 metres.

El Berguedà i el Solsonès són les comarques de la Catalunya Central amb el nivell de perill del pla Neucat més alt, entre les dotze del migdia i les sis de la tarda, per la previsió de nevades al territori.

Ahir ja hi va haver nevades abundants als Pirineus, sobretot a la Cerdanya, on al matí s'havien acumulat 10 centímetres de neu a Das i 8 a Puigcerdà.

Pel que fa a la mobilitat, Protecció Civil recorda que s'ha de limitar al mínim i que els desplaçaments només es poden fer en els casos previstos pel decret d'estat d'alarma. També demana que es tingui el vehicle preparat per la neu, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si hi hagués alguna emergència.

Donada l'excepcional situació que es viu a la Conca d'Òdena per la crisi del coronavirus, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va dir ahir que «ens preocupa que tots els professionals de l'Hospital d'Igualada o dels centres d'atenció primària o serveis bàsics puguin arribar als seus llocs de feina», i va demanar a les administracions que tinguin cura de les carreteres de les quals siguin titulars per poder facilitar la mobilitat d'aquestes persones.