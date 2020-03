La Generalitat preveu el pic a final d'abril i entre 7.600 i 13.000 morts

Un informe del departament de Salut de la Generalitat preveu dos escenaris del desenvolupament de la Covid-19 a Catalunya, el més optimista situa el pic el 24 d'abril amb 70.000 infectats i 7.600 morts, i el més pessimista anuncia aquesta punta el 28 d'abril amb 121.000 malalts i uns 13.000 morts.

Segons Salut, a favor de l'opció més optimista jugaria el fet d'haver posat en marxa les mesures de confinament deu dies abans que a Itàlia, el que tindria un efecte positiu en l'evolució de l'anomenada «corb» de casos.

Fonts del departament de Salut han explicat que aquestes prediccions es plantegen per preparar el sistema «per si de cas» però que el més pessimista «és un escenari de màxims».

Es dona la circumstància que el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, va alertar ahir que «a finals d'abril» pot arribar-se al pic de contagis per coronavirus a Catalunya i que l'estabilització a la baixa de la corba pot retardar fins al juny si no es prenen ja mesures més dràstiques, com el «confinament total».

Així ho va dir en la primera sessió virtual en la història del Parlament, una compareixença per videoconferència en què també van intervenir, cadascun des del seu domicili, els líders dels grups i els consellers Pere Aragonès, Miquel Buch i Alba Vergés, que en diversos moments van tenir problemes de connexió.

Des de la Casa dels Canonges, on segueix confinat després d'haver donat positiu en coronavirus, Torra va cridar el Govern de Pedro Sánchez a «intensificar les mesures de confinament» perquè només surtin de casa les persones vinculades a serveis «imprescindibles».