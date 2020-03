El Govern català vol endurir i allargar el confinament a la Conca d'Òdena

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar ahir que el Govern ha aprovat una resolució pel confinament total de la població a la Conca d'Òdena durant 15 dies. Buch va demanar ahir a tota la ciutadania quedar-se a casa confinats per «vetllar per la salut dels veïns», amb excepció dels treballadors dels serveis essencials.

La decisió del Govern català, que ja es preveia entre els ajuntaments afectats (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena) perquè les dades de casos no milloren com seria desitjable. Fonts properes als alcaldes indicaven anit que els polítics locals «accepten les mesures que el Govern cregui oportunes i apel·len responsabilitat administracions». Els quatre alcaldes dels municipis afectats són cadascú d'un partit diferent. Fins ara han mostrat unitat.

El titular d'Interior va assegurar que, després d'iniciar el confinament el 13 de març passat ara, es passa a una segona fase on es vol restringir més les activitats en l'àmbit laboral. Això sí, Buch diu que han transmès la resolució a la justícia i al Govern espanyol. L'Executiu de l'Estat haurà de validar i autoritzar el confinament.

Buch va recordar que per vèncer el coronavirus cal «la implicació de tothom» perquè el virus «no viatja sol», sinó que «ens necessita a nosaltres per propagar-se». I va defensar que la millor arma per lluitar és «quedar-se a casa».

El 13 de març es va iniciar una primera fase del confinament a la Conca d'Òdena que se centrava en la zona perimetral per controlar l'entrada i sortida de vehicles. Com que aquest dijous finalitzava la vigència del període que van acordar, ahir Buch i la consellera de Salut, Alba Vergés, van signar la nova resolució després de la reunió del comitè tècnic i el consell assessor del pla Procicat. Buch va assegurar que ens els informes del Govern sobre la pandèmia de coronavirus tenen dades que a Catalunya es produeixen 6,9 morts per cada 100.000 habitants. Una xifra que a l'Estat és de 7,4 defuncions per 100.000 habitants; a Madrid, 27,9 traspassos per cada 100.000 habitants, i a la Conca d'Òdena, 63,1 morts per 100.000 habitants. A la regió italiana de la Llombardia, la regió del país més afectada pel virus, 41 morts per cada 100.000 habitants.

Amb aquestes dades sobre la taula, Buch va defensar la mesura per «protegir la població» i no tant per evitar que el coronavirus es «propagui» fora de la zona. Buch va dir que no es planteja que el Govern espanyol davant de les dades «esfereïdores» no tingui en compte ampliar el confinament.

El conseller d'Interior va dir que amb la resolució signada ja no es podia parlar que la mesura sigui només una «recomanació». Però va reconèixer que qui té l'autoritat «per decidir si protegeix la salut és el Govern de l'Estat i el poder judicial».

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que aquesta mesura «dràstica» és «absolutament necessària» per «aplanar la corba de casos» el més aviat possible, tallar les cadenes de transmissió, el risc de transmissibilitat i l'índex de transmissió. «Tot el que fem estricte avui serà temps guanyat després, i si ho fem bé, després ens podrem recuperar millor», va insistir Vergés. «No tenim por de mesures dràstiques», va reblar, recordant que les mesures actuals no tindran efecte immediat, sinó d'aquí uns dies. «És una crisi humanitària», va concloure.

A més, va recordar que el brot és especialment greu perquè dels 306 casos positius, gairebé la meitat, 140, són sanitaris de l'Hospital d'Igualada, cosa que ha obligat a derivar malalts a fora.