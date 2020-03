Un grup de voluntaris elaboren viseres per a l'hospital de Berga

ARXIU PARTICULAR

Material elaborat amb una impressora 3D pels voluntaris berguedans ARXIU PARTICULAR

Un grup de voluntaris del Berguedà han començat a fer viseres amb impressores 3D per a l'hospital de Berga i centres d'assistència primària (CAP) de la comarca i altres entitats de caire social com per exemple el Grup Horitzó. La iniciativa va sorgir a través d'una crida que es va difondre a través de les xarxes social i a hores d'ara aplega una desena de persones que de moment n'estan produint entre 30 i 40 de diàries, segons han informat a aquest diari fonts del col·lectiu, que es volen mantenir en l'anonimat.

Entre aquest grup de voluntaris s'hi apleguen centres educatius i empreses i particulars de diferents poblacions de la comarca (Casserres, Puig-reig, Berga, Gironella, entre d'altres) que tenen impressores 3D i que les han posat a disposició d'aquesta iniciativa. També hi treballen enginyers per aconseguir tenir una bona capacitat de producció. També reben el suport de la patronal.