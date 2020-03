Igualada crea una zona al crematori per acollir un excés de difunts

L'Ajuntament d'Igualada ha ampliat la zona refrigerada del cementiri municipal per si arriba un moment en què les funeràries de la zona confinada no tenen prou capacitat per tractar els difunts dels quatre municipis afectats pel brot de coronavirus. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va explicar ahir que es tracta d'una mesura preventiva, per «si en un moment determinat es tensés molt l'ús del crematori, que té unes pautes de funcionament molt concretes».

Els serveis funeraris estan dimensionats per a una situació de normalitat i aquesta no n'és, amb més casos de persones difuntes. «En un moment en què podem preveure un tensament de l'activitat del crematori municipal, hem decidit conjuntament amb Funerària Anoia –l'empresa que gestiona aquest servei municipal– ampliar la zona refrigerada amb un dispositiu mòbil». El batlle ha afirmat que esperen que «no s'hagi d'usar, no està en funcionament i en la situació actual no hi ha previsió d'activar-lo».

Castells afegeix que a qualsevol persona que sigui víctima d'aquest episodi, se li ha de garantir un tracte «digne i humà, i vull agrair a la Funerària Anoia el tracte que estan dispensant, atès que els familiars no poden acomiadar els seus familiars». I ha destacat la feina feta des dels serveis funeraris.