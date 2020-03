L'alcalde de Bellver reparteix mascaretes a tots els veïns del poble

L

Un ban municipal va anunciar la mesura dimarts i va avisar els bellverencs que estiguessin alerta del senyal sonor. Davant aquest anunci, molts veïns ja estaven preparats darrere les finestres a partir de quarts de nou del matí, quan va començar el repartiment.

Un vehicle del Parc de Bombers feia sonar una sirena i avisava per megàfon i l'alcalde, ajudat per un regidor, caminava davant la rua repartint les mascaretes en mà; dues per cada unitat familiar perquè n'hi hagués per a les aproximadament 550 llars, amb una mitjana de 3,7 membres per família, que té el poble.

El repartiment va fer possible per uns instants tornar a veure gent als carrers, per bé que els veïns respecten la distància de seguretat per evitar possibles contagis.